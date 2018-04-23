Erdoğan TBMM'de! 23 Nisan özel oturumu canlı yayını...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin açılışının 98. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemle toplanacak Genel Kurul'daki görüşmeleri izlemek üzere Meclise geldi. Erdoğan, Mecliste TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın tarafından resmi törenle karşılandı. Tören kıtasını selamlayan Erdoğan'ı, Şeref Kapısı önünde TBMM Başkanı İsmail Kahraman karşıladı. Erdoğan daha sonra, Genel Kurulda kendisi için ayrılan locaya geçti.

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