Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin açılışının 98. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemle toplanacak Genel Kurul'daki görüşmeleri izlemek üzere Meclise geldi. Erdoğan, Mecliste TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın tarafından resmi törenle karşılandı. Tören kıtasını selamlayan Erdoğan'ı, Şeref Kapısı önünde TBMM Başkanı İsmail Kahraman karşıladı. Erdoğan daha sonra, Genel Kurulda kendisi için ayrılan locaya geçti.
Meclis'te gerginlik! Kılıçdaroğlu'nun sözleri ortalığı karıştırdı
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN Erdoğan TBMM'de! 23 Nisan özel oturumu canlı yayını... haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.DEVAMI »
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER