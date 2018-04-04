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Erdoğan-Ruhani görüşmesi! İki liderin çantasında ne var?

Erdoğan-Ruhani görüşmesi! İki liderin çantasında ne var?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya geldi. Her iki liderin Suriye'de ateşkesin sağlanması ve normalleşme sürecini kapsamlı bir şekilde görüştü.

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Eklenme Tarihi: 04-04-2018 11:38 - Güncelleme: 04-04-2018 11:38

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Türkiye'ye gelen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi törenle karşıladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki karşılama töreninin ardından, iki lider Türkiye ve İran bayrakları önünde el sıkışarak gazetecilere poz verdi.

BİR SAAT SÜRDÜ... Karşılamanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüşmesi başladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı gerçekleşen görüşme saat 10.55'te başladı ve yaklaşık 1 saat sürdü. 

ÖĞLEDEN SONRA ÜÇLÜ ZİRVE... Görüşme sonrasında Suriye konulu "Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi", Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde yapılacak. Çalışma yemeğinin ardından Erdoğan, Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

İKİ LİDER EN SON İSTANBUL'DA BİR ARAYA GELDİ
Erdoğan ve Ruhani en son 7 Mart'ta telefonla görüşmüştü. İki lider, başta Doğu Guta olmak üzere Suriye'deki son gelişmeleri ela almış, Doğu Guta'daki dramın son bulması için ateşkesin hayata geçirilmesi çabalarının hızlandırılması konusunda mutabık kalmışlardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi kapsamında İstanbul'da İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile 13 Aralık 2017'de Yıldız Sarayı Mabeyn Köşkü'nde bir araya gelmişti.

"Suriye" konulu üçlü zirve daha önce 22 Kasım 2017'de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin katılımıyla Soçi'de yapılmıştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • deniz 04 Nisan 2018 11:49 Iran cumhurbaskani sayin hasan ruhani yi ve sayin reisimiz recep tayyip erdogan I cok ama cok seviyorum

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