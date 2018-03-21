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Erdoğan müjdeyi verdi: 23 milyon haneye göndereceğiz

Erdoğan müjdeyi verdi: 23 milyon haneye göndereceğiz

Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde "Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye Buluşması"nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 milyon haneye PTT aracılığıyla mektupla karaçam tohumu gönderileceğini açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 21-03-2018 17:12 - Güncelleme: 21-03-2018 17:12

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde "Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye Buluşması"nda konuştu. Erdoğan, 23 milyon haneye PTT aracılığıyla mektupla karaçam tohumu gönderileceğini açıkladı.

Ülkemizde bir dönemde plansız yapılaşmaya nasıl şehircilik faciaları yaşadıysak ormanlarımızın da hoyratça tahrip edildiğine şahit olduk. Yaptığımız binaların çevresini yeşillendirmeye önem gösterdik. Dünyada orman varlığını artıran az sayıdaki ülkeler arasında yerimizi aldık. 

"2023 HEDEFİ YÜZDE 30 ORMAN ALANI"
Uygun olan her yerde ağaçlandırma çalışmaları gerçekleştirdik. Daha Yeşil Bir Türkiye'yi Birlikte İnşa Edelim" sloganıyla yeni bir hamle başlatıyoruz. Amacımız, halen ülkemizin yüzde 28,6'sını kaplayan orman varlığımızı, 2023 yılında yüzde 30'a çıkarmaktır. Bunun için tüm vatandaşlarımızı, orman varlığımızı artırma kampanyamıza katılmaya davet ediyorum.  Amacımız, halen ülkemizin yüzde 28,6'sını kaplayan orman varlığımızı 2023'te yüzde 30'a çıkarmaktır. 

Vatandaşlarımıza ulaştıracağımız tohumların, fidanların toprakla buluşmasını arzu ediyoruz. Tohumları saçmak bizim onu büyütmek toprağın işidir. Ne kadar çok tohumu, ne kadar çok fidanı toprakla buluşturursak orman varlığımız o derece hızlı artacaktır.

"AĞZI OLAN KONUŞUYOR"
23 milyon haneye mektup gönderiyoruz, karaçam tohumlarıyla beraber, benim imzamla bakanlığımız size ulaştıracak. Bir kampanya başlattılar, ormandan bahsediyorsunuz, bu kağıtlar için ormanı kesiyorsunuz diyorlar. Bu kağıtlar ormanı rahatlatmak için kesilen ağaçlardan elde ediliyor. Ağzı olan herkes konuşuyor ya... Onlar konuşmaya devam etsin biz işimize devam edelim.

İstanbul'u yaşanabilir bir kent haline getirdik, doğalgazı yaygınlaştırdık. İstanbul temiz havaya kavuştu. Gazeteler maske dağıtıyordu, vatandaş kirli havadan etkilenmesin diye. Bizi ağaç düşmanlığı ve yeşili tahrip etmekle suçlamaları bir garabettir. Biz yaptığımız çalışmalarla gelmiş geçmiş en çevreci en ağaç ve yeşil dostu yönetim olduğumuza inanıyoruz. Bunun iddiası içerisindeyiz. Ormana sahip çıkmak vatana sahip çıkmaktır. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • durgem 21 Mart 2018 17:33 açıklıyorum çok özür dilerim son 15 yılda ki bütün betonlaşmanın sebebi benim hepinizden özür dilerim

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