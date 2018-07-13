Erdoğan madalya töreninde konuştu Binali Yıldırım ağladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 65. Hükümetin Başbakanı Yıldırım'a, hizmet süresince gösterdiği üstün başarı dolayısıyla Devlet Şeref Madalyası tevcih etti. Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yürürlükten kalkan Başbakanlığın mührünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti.

Erdoğan, Binali Yıldırım hakkında, "Rabbim bize Binali Bey gibi güzel dostlar nasip etti. Dostluk yolun sıkıntılarına karşı beraber göğüs germektir. 40 yıllık dostluğumuz pek çok imtihanı atlatmıştır. Binali Bey en uzak yollardan kuş kanadıyla gelmiştir. Onun için ulaştırma bakanı olmuştur" ifadelerini kullandı. İşte Erdoğan'ın açıklamaları:



"Bizim burada takdim ettiğimiz madalya, fedakarlıklar karşısında vefa borcumuzun nişanesidir. Bu madalyanın bir başka gayesi de hizmet ehlini yeni projeleri, yeni eserler için teşvik etmektir.

Son 16 yılda millletvekili, Ulaştırma Bakanı ve Başbakan olarak hizmet eden Binali Bey, bundan sonra Meclis Başkanı olarak hizmet etmeye devam edecektir. Uzlaşmacı, kuşatıcı tavrını Meclis Başkanlığı sürecinde de devam ettireceğine inanıyorum.

40 YILLIK DOSTLUĞUMUZ PEK ÇOK İMTİHANI ATLATMIŞTIR

Siyasette aynı değerleri paylaştığınız yol arkadaşlarınızın değeri her şeyin üstündedir. Rabbim bize Binali Bey gibi güzel dostlar nasip etti. Dostluk yolun sıkıntılarına karşı beraber göğüs germektir. 40 yıllık dostluğumuz pek çok imtihanı atlatmıştır. Binali Bey en uzak yollardan kuş kanadıyla gelmiştir. Onun için ulaştırma bakanı olmuştur.

YOLUNU ŞAŞIRMADI: Kendisi 40 yıllık yoldaşlığımızda hiçbir zaman yolda bırakmadığı gibi, hiçbir zaman da yolunu şaşırmadı. Üstlendiği her görevi ehliyet, liyakatla en güzel şekilde yerine getirdi.

PEK ÇOK TARİHİ ATILIMI BİRLİKTE HAYATA GEÇİRDİK: Son 16 yılda ulaştırma, haberleşme ve denizcilik alanında Binali Bey'in mutlaka imzası vardır. Pek çok tarihi atılımı birlikte hayata geçirdik. Binali Bey 15 Temmuz gecesi cesaretiyle milletimizin gönlündeki yerini ayrıca pekiştirmiştir. Binali Bey o gece tarihi bir duruş sergilemiştir. Terör örgütlerine karşı yürüttüğümüz mücadelenin en büyük destekçilerindendir."

BİNALİ BEY BAHÇELİ İLE BİRLİKTE HASSAS SÜRECİ FİTNECİLERE ALDIRMADAN TAKDİRE ŞAYAN BİR ŞEKİLDE YÜRÜTTÜLER: "Binali Bey ile Başbakanlığı döneminde yakaladığımız uyumu inşallah Meclis Başkanlığı döneminde de devam ettireceğimize inanıyorum." diyen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Binali Bey, MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli ile bu hassas süreci fitnecilere aldırmadan, takdire şayan bir şekilde yönettiler. Bu gayretleriyle sadece Türkiye'yi sürekli kriz, kaos ve istikrarsızlık üreten bir sistemden kurtarmakla kalmadılar, aynı zamanda ilk defa iki farklı partinin bir araya gelerek sandık yoluyla büyük bir dönüşüme imza atabileceklerini göstererek, Türk demokrasisinin gücüne güç, itibarına itibar kattılar."

BAŞBAKANLIK MÜHRÜNÜ ERDOĞAN'A TESLİM ETTİ: Başbakan Binali Yıldırım da şeref madalyası töreninin ardından başbakanlık mührünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teslim etti. Yıldırım şunları söyledi:

"Zat-ı devletlinizi en derin duygularla tebrik ediyor, başarılarınızın artarak devam etmesini Allah'tan niyaz ediyorum.

Milletimiz ve ülkemiz adına, bu ulvi makamları teslim eden Başbakanlık mührünü, binlerce yıllık devlet kültürümüzün nişanı olaran mührü zat-ı alinize arz etmekten şeref duyuyorum. Allah daima elinizden tutsun. Bu millete hizmet yolunda sizi ve dava arkadaşlarınızı aziz milletimizi, güzel ülkemizi payidar kılsın."

40 YIL ÖNCE BAŞLADIĞIMIZ BU YOLCULUK EBEDİYETE KADAR DEVAM EDECEK: Meclis Başkanı Binali Yıldırım, yaptığı teşekkür konuşmasında şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanım siz söylenecek her şeyi söylediniz. Daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Hepimiz bu ülke için, hizmet etmek adına gece gündüz çalıştık, gayret ettik. Gün geldi ailemizi ihmal ettik, çocuklarımıza gerek ilgiyi gösteremedik. Hiçbir zaman ülkeye ve millete hizmet yolunda geri kalmadık.

15 Temmuz olayı, o alçak darbe girişimi Türkiye'nin siyasi tarihinde en fazla konuşulacak bir olaydır. İlk defa siyaset darbe karşısında dik durmuş, ortaya koyduğunuz liderlik ve başkomutanlık sorumluluğuyla milletimiz olaya sahip çıkmış, vatansever askerleri, polisleri, savcıları, hakimleri, medyası birlikte hareket ederek tanka, topa karşı bu aziz millet bu alçaklara hak ettiği dersi vermiştir.

Böyle bir sorumluluğu sizinle üstlenerek, milletime hizmet yapabildiysem bu bana en büyük mutluluktur. Rabbime şükrediyorum. Şartlar ne olursa olsun, 40 yıl önce başladığımız bu yolculuk ebediyete kadar devam edecektir. "