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Erdoğan: Kaşıkçı'nın katledilmesi emri üst makamlardan geldi!

Erdoğan: Kaşıkçı'nın katledilmesi emri üst makamlardan geldi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington Post için kaleme aldığı makalede, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından Türkiye'nin duruşunu anlattı.

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Eklenme Tarihi: 02-11-2018 22:09 - Güncelleme: 02-11-2018 22:09

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Washington Post'a yazdığı yazıda, Kaşıkçı olayıyla ilgili önemli ifadeler kullandı. Erdoğan, Kaşıkçı cinayetinin emrinin Suudi Arabistan'ın en üst makamlarından geldiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gayretlerimiz neticesinde tüm dünya, Cemal Kaşıkçı’nın soğukkanlı biçimde bir suikast timi tarafından öldürüldüğünü öğrendi." dedi. 

CİNAYETİ İŞLEYENLER...

Başkan Erdoğan, "Cinayeti işleyenlerin, Suudi Arabistan’da derdest edilen 18 şüphelinin içinde olduğunu biliyoruz." ifadelerini kaydetti. 

ÖLÜM EMRİ EN ÜST MAKAMLARDAN GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cemal’in katledilmesi emrinin, Suudi hükümetinin en üst makamlarından geldiğini de iyi biliyoruz." dedi. 

Başkan Erdoğan, "Kaşıkçı'nın katlinin üzerinden bir ay geçti, kendisi, en azından İslami usüllere uygun şekilde defnedilmeyi hak etmektedir." şeklinde yazdı. 

Erdoğan, "Elimizde bulunan kanıtları, Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere tüm dost ve müttefik ülkelerle paylaştık." bilgisini verdi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi emrini Hadim ül-Haremeyn Kral Salman’ın verdiğine inanmam kesinlikle mümkün değildir." ifadelerini kaydetti. 

Erdoğan, "Riyad ile uzun yıllara dayanan dostluğumuz, gözlerimizin önünde işlenen bu planlı cinayeti görmezden geleceğimiz anlamına gelmemektedir." dedi. 

ORTAYA ÇIKARMAYA MECBURUZ

Başkan Erdoğan, "Hiç kimse bir daha bir NATO müttefikinin toprağında böyle bir suç işlemeye cüret etmemelidir. (Aksi durumda) Çok ciddi sonuçları olacaktır." ifadelerine yer verdi.

Erdoğan, "Suudi yetkililerin, adalet davasına hizmet etmek yerine Kaşıkçı’nın kurban gittiği planlı cinayetin üstünü örtme çabaları üzüntü verici." dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cemal’in öldürülmesinde, kuklacıları teşhis etmeye ve Suudi yetkililerin kime güvenerek bu hareketleri yaptığını ortaya çıkarmaya mecburuz." açıklamasında bulundu. 

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