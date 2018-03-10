Erdoğan: İnlerine girdik! Kaçan kaçana

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Antalya 6. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan yaptığı konuşmada ''Şehitlerimizin kanını yerde koymayacağız. Vatanımızı bunlara böldürmeyeceğiz. İnlerine gireceğiz dedik ve girdik. Şimdi kaçan kaçana'' dedi.



İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Onlar terörle mücadeleden 15 Temmuz'a Afrin'e kadar sınırlarımızın içinde dışında kahramanlıklarıyla tarih yazdılar. Devletimizin bekasına kast eden alçakları yurdumuza asla uğratmadılar. Minarelerimizden yükselen Allahu ekber nidaları gök kubbeyi süslüyorsa bayrağımız dalgalanıyorsa bunda en büyük pay şehitlerimizindir. Bu topraklar ihanete saldırıya rağmen halen İslam'ın kalesiyle bunu gözlerini kırpmadan şehit olan o cengaverlere borçluyuz.

Şunu unutmayın biz bugüne kadar beşer planında hiçbir gücün karşısında eğilmedik. Biz sadece Allah'ın huzurunda rukuda ve secdede eğildik. Bundan sonrada eğilmeden istikamet üzere yolumuza devam edeceğiz. 780 bin kilometrekarenin her bir karışında emniyetle hayatımızı devam ettirebiliyorsak önce Allah'a sonra şehitlerimize borçluyuz.

Din, ilim, ahlak adalet, taşıyıcı sütunlardır.

''HASIMLARIMIZ BU GÜCÜN FARKINDA''

Bu millet Efendimize hürmeten orduya Muhammet dememiş Mehmetçik ismini verecek kadar Peygamber bir aşığı bir milletti. Muhammed değil, Mehmetçik dedi. Niye Muhammed demedi? Olur ya, orada sevgili peygamberimiz Muhammed'e yakışmayacak bir harekette bulunur diye Muhammed ismini kullanmamış. Biz Kudüs'e Mekke'ye Medine'ye hizmetkarlık yapmayı en büyük paye gören bir milletin mensuplarıyız. Bizi biz yapan Türk milletini yüzyıllardır dimdik ayakta tutanın bunlar olduğunu biliyoruz.

Hasımlarımızda bu gücün farkında. Onlarda bu pınarları kurutmanın çabası içinde. Türk milletinin can damarlarını kesmek için içeriden dışarıdan bir kampanya yürütüldüğünü biliyorsunuz. Din ilermeye manidir demeleri boşuna değildir. Milletimizin inancının mensubu olduğu medeniyetin gösterilmeside sebepsiz değildir.

''BU ÜLKE BU TÜR PUT PERESTLERLE DOLUYDU''

Tek parti döneminde minarelerimizin öksüz bırakılmasının nedeni de budur. Bu ülke bu tür putperestlerle doluydu. Tüm çabalarına rağmen milletimizin dirayetine rağmen başarılı olamamıştır. Gazi Mustafa Kemal'i istismar etmeleri de başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Bu din ve millet düşmanlarının heveslerini kursaklarıda bırakan alimlerimizden Allah razı olsun. Ecdadımızın mirasını yaşatma mücadelesi veren dava adamları çile çekmişler ancak milletimizin hayat pınarlarının kurutulmasına izin vermemişlerdir.

''HATIRLAYIN BİRA FESTİVALLERİ OLDU''

Hatırlayın Menderes bey'den önce bira festivalleri oldu. Bira festivallerinden bir tanesinde de iki genç yavrumuz öldü hatırlıyorsanız. Şuanda bunu çatısı altında barındıranlar bunların hesabını sordular mı? Ne yaptı Antalya, tekrar aslına döndü.

FETÖ gibi ihanet çetelerinide devreye soksalar hep başarısız olmuşlardır, başarısız olacaklardır. Türkleri İslamsızlaştırma projeleri insanımızın basireti alimlerimizin gayretleriyle akamete uğratılmıştır. Milletimiz hiçbir zaman ruhuna yabancı ideolojilerin peşinde koşmamıştır.

Milletimiz hiçbir zaman özüne, ruhuna karakterine yabancı ideolojilerin peşine düşmemiştir.

''MEHMETÇİK AFRİN'E GİRDİ GİRİYOR''

Şu anda Mehmetçiğimiz Afrin'e girdi, giriyor. Zevk için mi? Hayır, sadece ülkemize musallat olan teröristleri yok etmek için. Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3 bin 213 oldu.

Bu millet imanına, dinine çelik halatlarla bağlı bir millettir.

İnancımızı ve değerlerimizi hedef alan saldırılar ve bunların arkasındakilerle mücadelemiz devam ettireceğiz. Ordumuz muzafferen yürüyor. Er meydanında bileğimizi bükemeyenler köklerimize saldırmaya devam ediyorlar.

''EL KAİDE, DEAŞ GİBİ TERÖR ÖRGÜTLERİ SADECE MÜSLÜMAN KANI DÖKMÜŞTÜR''

Bunların cibiliyetini değil ciğerlerini de iyi okuruz. El Kaide, DEAŞ gibi eli kanlı çeteler de aynı şekilde bu küresel projenin ürünleridir, araçlarıdır. Bu terör örgütlerinin saflarında savaşanlar neredeyse sadece Müslüman kanı dökmüşlerdir. Üstelik bir taraftan masum insanların kanını su gibi akıtırlarken diğer taraftan da İslam düşmanlarına istismar edebilecekleri bolca malzeme vermişlerdir. Bu örgütlerin bir başka gayesi de sahih İslam anlayışıyla Müslümanlar arasındaki o muhkem bağı kopartmaktır. Dinimizi tahkir edenler ile dinimizin kavramlarını bu amaçla kullananlar aslında aynı plana hizmet ediyorlar. Biri timsahın alt çenesi diğeri de üst çenesidir. Ancak her ikisinin de hedefi Müslümanlardır.