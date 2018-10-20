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Erdoğan: Fırsatçılık yapanları unutmayız

Erdoğan: Fırsatçılık yapanları unutmayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır AK Parti il teşkilat yemeğinde konuşurken, ''Fırsatçılık yaparak ülkemizi adeta can evinden vuranları unutmayız." diyerek oldukça çarpıcı bir de mesaj verdi.

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Eklenme Tarihi: 20-10-2018 18:38 - Güncelleme: 20-10-2018 18:38

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır'da yaptığı konuşmada ekonomik saldırıya uğranılan dönemde yapılanları unutmayacakları mesajını verdi. Erdoğan, "Önceliğimiz, üretimi, ihracatı, istihdamı yeniden şaha kaldırmaktır. Biz bu sıkıntıyı çözdük, çözeriz ama fırsatçılık yaparak ülkemizi adeta can evinden vuranları da unutmayız" ifadlerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır AK Parti il teşkilat yemeğinde konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde: 

"24 Haziran seçimlerinde Diyarbakır'da arzu ettiğimiz seçimlere ulaşamadık. Halbuki bu şehre yaptığımız yatırımların österdiğimiz emeklerin karşılığı çok daha fazla olmalıydı. Biz bunun sebebini kendimizde arıyoruz. Yeteri kadar çalışamadığımızı gösteriyor. Bunun için ilçe teşkilatımızın, bölge temsilcilerimizin desteğine ihtiyacımız var. Kadın kolları gençlik kollarının çok çalışması lazım. Bundan sonra inşallah daha çok çalışacak, Diyarbakır'da en az ülke genelindeki oy oranına ulaşacağız. Çok çalıştığımızda gönlünü kazanamayacağınız kimse yoktur.

YENİ BİR SAYFA AÇACAĞIZ

2019 Mart'ta ortak geleceğimizde yeni bir sayfa açacağız. En isabetli adaylarla seçime girecek, Allah'ın izniyle seçimi alacağız Her seçimi bir imtihan olarak yaşadık. Kimi zaman iftiralarla, kimi zaman kirli ittifaklarla, kimi zaman provokasyonlarla üzerimize geldiler. Ama vesayetin pençesinden kurtardığımız Türkiye'yi darbecilerin de insafına bırakmadık.

KURDAKİ DALGALANMA

Gereken tedbirleri aldık, mekanizmaları oluşturduk, irtibatları kurduk ve durumu kısa sürede kontrol altına aldık. Önceliğimiz, üretimi, ihracatı, istihdamı yeniden şaha kaldırmaktır. Biz bu sıkıntıyı çözdük, çözeriz ama fırsatçılık yaparak ülkemizi adeta can evinden vuranları da unutmayız. 

Siyasi hayatımız boyunca milletimizle hep haspi ve perdesiz bir iletişim mualinde olduğumuz için hamdolsun bunların hepsini de boşa çıkardık. Hangi mücadeleye giriştiysek, başarıyla neticelendirdik. Yeri geldi siyasi hayatımızı, yeri geldi canımızı ortaya koyduk ama yolumuzdan dönmedik.

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • salhor 20 Ekim 2018 19:23 Devlet, milletini sağlık, güvenlik ve adâletle yöneten ve insan denen mahlûkun koordinasyonuyla oluşan müessese değil midir? Ana malzemesi, insan. İnsanı sağlam olan devlet, aslanlar gibi yaşar ve halkını mutlu, güvenli kılar. Şapkamı önüme koyup düşününce genç ve çocuk nesiller için hayıflanıyorum. Biz geldik ve bittik, gitmek için bineceğimiz trenin inkıtâlarının dolmasını bekliyoruz. Bizlere yazık oldu; sonrakiler ziyân olmasa bari. Devletin kudret ve istikrârı, basit bir iş değildir.

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