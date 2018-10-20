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Erdoğan: Etnik ayrımcılık yapan karşısında bizi bulur

Erdoğan: Etnik ayrımcılık yapan karşısında bizi bulur

DİYARBAKIR'da gençlik festivalinde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Etnik ayrımcılık yapan karşısında önce bizi bulur.'' dedi.

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Eklenme Tarihi: 20-10-2018 15:14 - Güncelleme: 20-10-2018 15:14

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da gençlik festivalinde konuştu. Erdoğan, ''Onlar çukur kazdı Diyarbakır bu ihaneti gördü. Sınırlarımızı içinde çukurlar kazarak ülkemizinin geleceğini oraya gömdüler. Biz ise izin vermedik bu abideleri diktik. Diyarbakır, bu ihaneti gördü devletin yanında durdu. Tüm terör örgütlerinin ipinin ucu aynı yere çıkıyor. Terör örgütlerinin hiçbir farkı yoktur. Etnik ayrımcılık yapan karşısında önce bizi bulur.'' dedi.

İşte Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları...
- Diyarbakır'ın her meselesini takip ediyor, kolay kılmanın yolunu arıyoruz. Konu gençlerimiz olunca elimizden ne geliyorsa boynumuzun borcu olarak kabul ediyoruz.

- Bu gençlik 2053 ve 2071 vizyonlarımızı hayatımızı geçirecek olan nesildir. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devler için mücadeleye hazır mıyız? Türkiye bugün hem kendini savunmanın hem de geleceği inşa etmenin çabası içindedir.

''DİYARBAKIR BU İHANETİ GÖRDÜ''
- Onlar çukur kazdı Diyarbakır bu ihaneti gördü. Sınırlarımızı içinde çukurlar kazarak ülkemizinin geleceğini oraya gömdüler. Biz ise izin vermedik bu abideleri diktik. Diyarbakır, bu ihaneti gördü devletin yanında durdu. Tüm terör örgütlerinin ipinin ucu aynı yere çıkıyor. Terör örgütlerinin hiçbir farkı yoktur. 

''ETNİK AYRIMCILIK YAPAN ÖNCE KARŞISINDA BİZİ BULUR''
- Bu ülkede 81 milyon vatandaşımızın tek bir devleti vardır. O da Türkiye Cumhuriyetidir. Bölücülüğün dili ile konuşanların tek derdi siyasi ve ekonomik rantı kaybetme endişesidir. Milletim gerçekleri görüyor. Etnik ayrımcılık yapan karşısında önce bizi bulur.

''MİLLETİMİZ BU GERÇEKLERİ GÖRÜYOR''
- Gezi'de amaç ağaç değildi 17-25 Aralık'ta dert hukuk değildi çukur eylemlerinde niyet hak değildi. 15 Temmuz'da gözetilen ülke değildi. Son ekonomik dalgalanmada işin aslı kur değildir. Milletimiz de bu gerçekleri görüyor. 2019 martında yeni bir dönemin kapılarını aralayalım.

Kendine başka kimlik arayan, kendine başka devlet arayan, yakın tarihte pek çok örneğini gördüğümüz gibi evini de yurdunu da ailesine de onurunu da kaybetmeye mahkum oluyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 20 Ekim 2018 16:25 Osman Kavala 1 yıldır iddianame bile olmadan hapiste; sonra da hukukmuş, adaletmiş...

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KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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