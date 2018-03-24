Erdoğan: Eşgalleri belirlendi okutma imkanı vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olayla ilgili çok sert konuştu. Lokum dağıtan öğrencilerin masalarını dağıtmaya çalışan öğrencilerin vatan haini ve terörist gençler olduğunu ifade etti. Erdoğan bunların eşgallerinin belirlendiğini ve bu öğrencilere okuma imkanı verilmeyeceğini söyledi.

SAMSUN'A ÜNİVERSİTE

Kongredeki konuşmasında üniversite müjdesi veren Erdoğan, "Samsun'a ikinci bir devlet üniversitesi açıyoruz. Doğrudan şehrimizin ismini verdiğimiz Samsun Üniversitesi'nin kuruluşuyla ilgili karar YÖK'te alındı. Diğer aşamaları süratle geçerek kanun olarak Meclisimizden çıkacak" dedi.

"İSTİLANIN ÖRNEĞİNİ BATI VERDİ"

"Kimse Türk ordusuna, Türkiye'ye, 'Suriye'de istila hareketi yapıyor' diyemez. Batı, istila hareketlerinin en güzel örneklerini vermiştir" diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Bizim dışımızdaki herkes farklı niyetlerle ve taktiklerle oradadır. Bölgede yaşayan kardeşlerimiz bu durumu gördüğü için Tel Rıfat'tan Münbiç'e, Telabyad'a, Resulayn'a kadar her yerde Türkiye'nin gelip oraları da güvenliğe, huzura, düzene kavuşturmasını isteyen mesajlar gönderiyor. İnşallah onların bu çağrılarını karşılıksız bırakmayacağız."

"KİMSEYİ GÖZÜMÜZ GÖRMEZ"



GEREĞİNİ YAPIYORUZ DEMİŞTİ "Bir üniversitemizde şehitlerimizin hatıralarını yad etmek için düzenlenen etkinliğe tahammül edemeyen zihniyet bu ülkeye ve millete ait değildir. 'Efendim bu üniversite çok popüler bir üniversite, çok kalite bir üniversite, bu üniversite marka bir üniversite...' Tamam da bu üniversitesin içinde affedersiniz bu tür teröristler olduktan sonra, bu tür terörist öğrenci olduktan sonra bunlar o markaya leke sürüyor. Şu anda biz onlarla ilgili gereğini yapıyoruz, yapacağız da..."





Müttefiklerimiz başta olmak üzere güçlü ilişkiler kurmak istediklerini kaydeden Erdoğan, "Dostlarımızın sayısını artırmaktan memnuniyet duyarız ama birileri ısrarla gelip burnumuzun dibinde adeta gırtlağımıza bıçak dayarcasına işler karıştırmaya devam ederse, işte o zaman kimseyi gözümüz görmez" ifadelerini kullandı.

"TERÖRİST GENÇLERİ OKUTMAYACAĞIZ"

İstanbul'da bir üniversitede yaşananları hatırlatan Erdoğan, "Orada imanlı, milli yerli gençlik Afrin'le ilgili lokum dağıtıyor. Bu gençlik lokum dağıtırken vatan haini gençler bu gençlerin masalarını dağıtmaya yelteniyor. Bunlar terörist gençler. Bunların eşgallerini belirlemek suretiyle bu terörist gençlere bu üniversitelerde okuma imkanı vermeyeceğiz" diye konuştu.