Erdoğan Demirören kimdir nereli? Hürriyet'in yeni sahibi eşi çocukları

Aydın Doğan, bünyesinde Hürriyet ve Posta gazeteleri ile CNN Türk, Kanal D gibi televizyon kanallarının da bulunduğu Doğan Medya Grubu'nu yaklaşık 900 milyon dolara Erdoğan Demirören'e satmıştı.

Satışı gerçekleşen Hürriyet Gazetesi ve televizyon kanalları bugün (9 Nisan 2018) itibariyle Aydın Doğan tarafından yeni sahibi Erdoğan Demirören'e teslim ediliyor. Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila, "Hürriyet'te yeni dönem" başlığıyla yayımlanan yazısında, Doğan ve Demirören aileleri arasında bugün bir devir-teslim töreni düzenleneceğini duyurdu. Bila, yazısında yeni patronu Erdoğan Demirören'e "Hoş geldiniz" dedi.

Peki kimdir Erdoğan Demirören? Tüpçülükten zirveye uzanan yolda hangi gazete ve televizyonların sahibi oldu? İşte Erdoğan Demirören'in eşi, kızı ve oğlu hakkında merak edilenler;

ERDOĞAN DEMİRÖREN NERELİ : Erdoğan Demirören aslen Bursalı. 28 Ağustos 1938’de Bursa’nın İnegöl ilçesinde dünyaya gelen Erdoğan Demirören, orta öğretimini Saint Benoit Lisesi’nde tamamladı. 1956-1957 döneminde Beşiktaş ve Emniyet’te profesyonel futbolcu olarak yer alan Erdoğan Demirören, 1957’de babası Şükrü Demirören'i kaybedinceiş hayatına girdi. Sirkeci’de oto yedek parça ithalatı ve pazarlaması yapan aile şirketi “Kolaylık Oto”nun başına geçen Erdoğan Demirören patron olduğunda henüz 19 yaşındaydı. Yıl 1971 olduğunda Erdoğan Demirören gaz işine girmiş ve ilk gaz şirketini satın almıştı. Demirören'in bu yatırımı onu en zenginler ligine taşıdı.

AZERBAYCAN'IN EN BÜYÜK ŞİRKETİNİ ALDI : Türkiye’nin dışına da açılan Demirören Group, Azerbaycan’da da en büyük petrol dağıtım şirketi Azpetrol’ü ve en büyük ağır sanayi fabrikalarından Azereleltroterm’i de aldı.

ERDOĞAN DEMİRÖREN'İN EŞİ VE ÇOCUKLARI : Erdoğan Demirören'in eşinin adı Tülin Demirören.

Erdoğan Demirören ve eşinin bu evlilikten 2 oğlu 1 kızı var. Erdoğan Demirören'in çocukları arasından Yıldırım Demirören'i kamuouyu Beşiktaş başkanlığı ve TFF başkanlığı sürecinden biliyor. Demirören'in kızı Meltem Demirören ise şirkette babası ile aktif olarak çalışıyor.

Erdoğan ve Tülin Demirören çiftinin 2 oğlu ve 1 kızları var. Kamuoyunda oğlu Yıldırım Demirören ve eşi Revna Demirören yakından tanınıyor. Yıldırım Demirören'den ünlü işadamının 2'si erkek 1'i kız 3 torunu bulunuyor.

TÜRKİYE'NİN EN GÜÇLÜ İSMİ OLDU

Son yaptığı satın alımla Türkiye'nin Murdoch'u olan Erdoğan Demirören, en etkin gazete ve televizyonların sahibi oldu. İlk olarak 2011 yılında Milliyet ve Vatan Gazetelerini Aydın Doğan'dan satın aldı. Medya sektöründe asıl büyük hamleyi ise Doğan'ın amiral gemisi olan Hürriyet Gazetesini alarak yaptı. 2018 yılı itibariyle Hürriyet Gazetesi ile birlikte Posta Gazetesi, Fanatik Gazetesi, Kanal D ve CNN Türk televizyonları ile bir çok derginin sahibi Erdoğan Demirören ve ailesi oldu. Medyada tekelleştirme eleştirilerine hedef olan Demirören ailesi AK Parti'ye yakın olması ile biliniyor.

DEMİRÖREN ŞİRKETLERİ : Erdoğan Demirören'in sahibi olduğu Demirören grubu enerjiden inşaata, turizmden eğitime, medyadan endüstri sektörüne kadar bir çok şirketin sahibi. Sahibi olduğu kurumlardan bazıları şunlar;

Enerji : Milangaz, Oto Milangaz, Milan Petrol

Eğitim : Ata Kolejleri

Turizm : Kemer Country, Kemer Country Club, Kemer Country Hotel, Demirören İstiklal Palas, Lidya Flats, Seyhan Park Residences

TV ve Gazeteleri : Milliyet Gazetesi, Vatan Gazetesi, Milliyet TV, Hürriyet Gazetesi, Posta Gazetesi, Fanatik Gazetesi, Skorer, Uzmanpara, PembeNar, Kanal D, CNN Türk, Dream TV, Dream Türk, Doğan Burda Dergi, Doğan Kitap ve Dergi

Endüstri : Demirören Heavy Metal, Parsat Piston, MS Motor Services, D-Mermer

Diğer şirketleri: Demirören İstiklal, Zeyport, Dolfen Dock, Lidya Construction