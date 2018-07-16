Erdoğan Danıştay üyelikleri için isimleri belirledi

Misafir 16 Temmuz 2018 21:32 Bu seçme değil atamadır. Bir kişinin bütün bir ülke adına yaptığına seçmek denmez. Tabi bir ülkenin vatandaşları Cumhurbaşkanı seçmiş dolayısı ile cb seçmişse bütün ülke seçmiş diyebilirsiniz lakin, soğanı 9 liraya almayı bu ülke vatandaşları Seçmedi. Soğan fiyatını 9 liraya çıkaracak ekonomik politikayı seçen Cumhurbaşkanıdır. Ülkemizin ekonomik ve hukuk sisteminde her ne kadar eşit adalet olmasada, hukuki ve ekonomik zulme uğrayan çoğunluğun yaptığı bazı seçimler maalesef bu yanlış seçimi bir yerde meşru kılıyor. İtiraz ettiğinizde ise savunmaya ilk geçen çoğunluk oluyor. Alan memnun veren memnun