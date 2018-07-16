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Erdoğan Danıştay üyelikleri için isimleri belirledi

Erdoğan Danıştay üyelikleri için isimleri belirledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abdurrahman Madan, Ahmet Murat Altuğ, Şaziye Fırat Civelek ve Tayyibe Kaycıoğlu'nu Danıştay üyeliklerine seçti.

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Eklenme Tarihi: 16-07-2018 20:20 - Güncelleme: 16-07-2018 20:20

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay üyeliklerine Abdurrahman Madan, Ahmet Murat Altuğ, Şaziye Fırat Civelek ve Tayyibe Kaycıoğlunu seçti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 155'inci ve 2575 sayılı Danıştay Kanunu'nun 8 ve 9'uncu maddeleri gereğince Danıştay üyeliklerine seçim yaptı.

Buna göre, Danıştay üyeliklerine, Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Abdurrahman Madan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı I. Hukuk Müşaviri Ahmet Murat Altuğ, Başakşehir Belediyesi Hukuk İşleri Müdürü Şaziye Fırat Civelek ve Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel Müdürü Tayyibe Kaycıoğlu seçildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 16 Temmuz 2018 21:32 Bu seçme değil atamadır. Bir kişinin bütün bir ülke adına yaptığına seçmek denmez. Tabi bir ülkenin vatandaşları Cumhurbaşkanı seçmiş dolayısı ile cb seçmişse bütün ülke seçmiş diyebilirsiniz lakin, soğanı 9 liraya almayı bu ülke vatandaşları Seçmedi. Soğan fiyatını 9 liraya çıkaracak ekonomik politikayı seçen Cumhurbaşkanıdır. Ülkemizin ekonomik ve hukuk sisteminde her ne kadar eşit adalet olmasada, hukuki ve ekonomik zulme uğrayan çoğunluğun yaptığı bazı seçimler maalesef bu yanlış seçimi bir yerde meşru kılıyor. İtiraz ettiğinizde ise savunmaya ilk geçen çoğunluk oluyor. Alan memnun veren memnun

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