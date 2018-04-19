Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti Başkanı Şi Cinping ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre bugün gerçekleşen görüşmede, ikili ve bölgesel konular ele alındı.
Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki ilişkileri her alanda daha da geliştirme konusundaki kararlılıklarını teyit eden, Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında Türkiye'de öngörülen yatırımlara değinen iki lider, Suriye'deki son gelişmeler hakkında da görüş teatisinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kimyasal silahların kullanımına Türkiye'nin öteden beri karşı olduğuna işaret ederek, önümüzdeki süreçte gerilimin tırmanmasına mahal verilmemesinin önemli olduğunu vurguladı. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini belirten iki liderin, terörle ortak mücadelenin önemine de değindikleri kaydedildi.
ÇİNLİ BAŞKANA TEBRİK... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, görüşme vesilesiyle Çin Devlet Başkanı Şi'ye 13. Ulusal Halk Kongresi'nde tekrar devlet başkanı seçilmesinden dolayı tebriklerini sözlü olarak da ilettiği öğrenildi.
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi ile görüştü haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.DEVAMI »
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER