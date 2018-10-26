Erdoğan: Bize Münbiç'te fazla iş bırakmayacaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astsubay Mezuniyet Töreni'nde yaptığı açıklamada, "Münbiç'in etrafında hendekler kazıyorlarmış. Evet doğru mezarlarını hazırlıyorlar. Bize fazla iş bırakmayacaklar." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi İkinci Dönem Sözleşmeli Astsubay Mezuniyet Töreni'nde Münbiç ile ilgili terör örgütünün hendekler kazdığını söyleyerek "mezarlarını hazırlıyorlar" dedi. Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Bin yıldır bu toprakları İstiklal Marşımızın kıtalarına ilham veren bu ruhla bu inançla bu adanmışlık duygusuyla korumayı başardık, inşallah ebediyete kadar da bu şekilde yolumuza devam edeceğiz.

Bağımsızlığımızdan, onurumuzdan, milli bekamızdan taviz vermeyecek, bu coğrafyada özgürce yaşamayı sürdüreceğiz. Adı, sanı, cüssesi ne olursa olsun hiç kimsenin vatanımıza göz dikmesine asla izin vermeyeceğiz. Biz 'ya istiklal ya ölüm' parolasıyla cepheye koşan milli mücadele kahramanlarının cesaretiyle bugünleri gördük.

"ANADOLU İNSANININ YİĞİTLİĞİ SAYESİNDE ÖZGÜRCE YAŞIYORUZ"

En son 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi kadını, erkeği, genci, yaşlısıyla iradesini korumak için tanklara meydan okuyan Anadolu insanının yiğitliği sayesinde hala özgürce yaşayabiliyoruz.

Devletimiz, milletimiz sırt sırta verdikçe evelallah bu ülkeyi esir alabilecek hiçbir güç yoktur. Güvenlik güçlerimiz tam bir koordinasyon içinde görevlerini yaptığı sürece kim tarafından himaye edilirse edilsin bize zarar verebilecek hiçbir terör örgütü yoktur. Milletimiz basiret ve feraset sahibi oldukça hiçbir tezgah, hiçbir kışkırtma bizi birbirimize düşüremez.

"BİZE FAZLA İŞ BIRAKMAYACAKLAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Şimdi de Münbiç'in etrafında hendekler kazıyorlarmış doğru mezarlarını hazırlıyorlar. Anlaşılan bize fazla iş bırakmayacaklar. Afrin'i özgürleştirdiğimiz gibi Münbiç'i Aynel Arab'ı Telabyad'ı Suriye'nin kuzeyindeki diğer toprakları da bölücü örgütün zulmünden kurtaracağız" ifadelerini kullandı.

