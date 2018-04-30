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Erdoğan Arınç'a bunları söylemiş İlk kez Selvi açıkladı

Erdoğan Arınç'a bunları söylemiş İlk kez Selvi açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bülent Arınç arasında neler konuşuldu? Günler sonra merak edilen görüşmenin içeriğini, Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi köşesinde aktardı.

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Eklenme Tarihi: 30-04-2018 08:43 - Güncelleme: 30-04-2018 09:15

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın birbirlerine “Biz niye böyle uzaklaştık” dediğini aktarırken ikilinin birlikte çalışma üzerine anlaştığını söyledi.

AK Parti kulislerini yakından takip eden isimlerden Selvi, bugünkü köşe yazısında Abdullah Gül'ün adaylıkla ilgili son açıklamasını değerlendirdi ve Erdoğan-Arınç görüşmesi hakkında yeni ayrıntılar aktardı.

GÜL ERDOĞAN'I TASFİYE PLANININ LİDERLİĞİNE SOYUNDU "Cumhurbaşkanı adayı olduğunda eşi başörtülü diye verilen muhtıraya, düzenlenen Cumhuriyet mitinglerine ve 367 kararına rağmen Erdoğan onun arkasında kapı gibi durdu, Cumhurbaşkanı seçilmesini sağladı ama o Erdoğan’ı tasfiye planının liderliği rolüne soyundu. Ama onu da başaramadı.

Abdullah Gül yakın çevresine, hırsına, AB ve ABD fonlarıyla desteklenen STK’ların projelerine alet olmak yerine, keşke şu kubbede hoş bir seda olarak kalabilseydi.

ERDOĞAN ARINÇ'I MİTİNGLERE ÇAĞIRDI
Abdullah Gül hazin bir final yaparken, Bülent Arınç vefalı bir adam olduğunu gösterdi. Böylece özgül ağırlığını korudu. Erdoğan-Arınç görüşmesine ilişkin bir ayrıntıyı paylaşmak istiyorum. Çünkü zaman zaman duygusal anlar yaşanıyor. Her iki isim de, “Biz niye böyle uzaklaştık” diyor. Sohbet, “Daha yakın duralım. Yanlışları düzeltelim. Birlikte çalışalım” temennisiyle son buluyor. Erdoğan seçim kampanyasında bazı mitinglere birlikte gideceklerini söylüyor, Arınç bundan memnuniyet duyacağını ifade ediyor. Abdullah Bey’in silueti AK Parti’yi terk ederken, Bülent Arınç güçlü bir dönüş yapıyor."

Abdulkadir Selvi'nin yazısının tamamı

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 30 Nisan 2018 09:51 Ak Partide kaç fetocu var? 100 puanlık bir soru?

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KİMDİR ?
Bülent Arınç
BÜLENT ARINÇ KİMDİR?

Bülent Arınç Manisa Lisesi'ni bitirdi. 1970 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Manisa'da uzun süre serbest avukatlık yaptı. Üniversite yıllarından itibaren siyasete ilgi duydu. Siyasete Gen&cc

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