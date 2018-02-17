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Erdoğan 2019 seçimi için oy oranı verdi

Erdoğan 2019 seçimi için oy oranı verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Afyonkarahisar'dan beklediği oy oranını açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 17-02-2018 13:13 - Güncelleme: 17-02-2018 13:35

Afyonkarahisar'da AK Parti kongresinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Afyonkarahisar'dan yüzde 65'in çok daha üzerinde bir oy oranı beklediğini söyledi. 

"KIZIL ELMA BİTEN BİR NOKTA DEĞİL, SONSUZLUKTUR"

Halk oylamasından bir ay önce buraye geldiğimde verdiğiniz sözü tuttunuz. Afyon yola çıktığımızdan beri bizi hiç yalnız bırakmadı. Gezi dediler başaramadılar 15 Temmuz dediler başaramadılar milletimiz onları tekmeledi tokatladı. Gönül coğrafyamızdaki bütün mazlumlara el uzatmaya çalışıyoruz. Mazlumlara açtığımız kapıları kapatmadık kapatmayacağız. Korkaklar zafer anıtı dikemez. Onun için zırhlı taşıyıcılar içerisinde Mehmet'imiz 'Düğüne gidiyoruz, düğüne' diyor. Mehmet'im ne diyor: Hedef Kızıl Elma... Kızıl Elma biten bir nokta değil, sonsuzluktur. Son nokta Allah'ın izniyle şehadettir. Bizler başkomutan olarak yürüdüğümüz anda beraber yürüyeceğiz.

GELEMİYORSUN ÇÜNKÜ KORKAKSIN: Afyonkarahisar'da partisinin kongresi öncesi halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'den yargılananların ailelerinin kendisine gelerek acınası haller yaptıklarını söyledi. Acırsanız acınacak hale gelirsiniz diyen Erdoğan Fetullah Gülen'e seslenerek "Hadi gel o zaman, gelemiyorsun niye çünkü korkaksın korkak, suçlusun suçlu." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

- Her geçen gün zafere biraz daha yaklaşıyoruz. Unutmayın sabreden kimse zafere ulaşacaktır. Zafere daha yakınız. Şu anda gece gündüz demeden Mehmedimiz dağ taş, tepe yürüyor. Yine şu an itibarıyla 300 kilometrekarelin alanı aşmış vaziyetteler. Cerablus'ta, El bab'da nasıl neticeye ulaşıldıysa Afrin'de de, İdlib'de de, Münbiç'te de hedefe ulaşılacaktır. Biz kardeşlerimizin topraklarına yerleşmesini istiyoruz. 3.5 milyon Suriyeli kardeşimiz evlerine dönsünler istiyoruz. Bunun için gayret ediyoruz. Yoksa bizim Türkiye olarak kardeş Suriye'nin topraklarında gözümüz yok. Bize topraklarımız yeter. 18 milyon kilometrekarelik topraklara sahipken 780 bin kilometrekareye düşmüşsek de buna hamdediyoruz.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR54 YORUM

  • MİSAFİR 17 Şubat 2018 17:37 AFRİN GİRMEKLE OY GELMEZ SÜRİYELİLERİ YOLLA BELKİ

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TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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