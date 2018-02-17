Erdoğan 2019 seçimi için oy oranı verdi

Afyonkarahisar'da AK Parti kongresinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Afyonkarahisar'dan yüzde 65'in çok daha üzerinde bir oy oranı beklediğini söyledi.

"KIZIL ELMA BİTEN BİR NOKTA DEĞİL, SONSUZLUKTUR"

Halk oylamasından bir ay önce buraye geldiğimde verdiğiniz sözü tuttunuz. Afyon yola çıktığımızdan beri bizi hiç yalnız bırakmadı. Gezi dediler başaramadılar 15 Temmuz dediler başaramadılar milletimiz onları tekmeledi tokatladı. Gönül coğrafyamızdaki bütün mazlumlara el uzatmaya çalışıyoruz. Mazlumlara açtığımız kapıları kapatmadık kapatmayacağız. Korkaklar zafer anıtı dikemez. Onun için zırhlı taşıyıcılar içerisinde Mehmet'imiz 'Düğüne gidiyoruz, düğüne' diyor. Mehmet'im ne diyor: Hedef Kızıl Elma... Kızıl Elma biten bir nokta değil, sonsuzluktur. Son nokta Allah'ın izniyle şehadettir. Bizler başkomutan olarak yürüdüğümüz anda beraber yürüyeceğiz.

GELEMİYORSUN ÇÜNKÜ KORKAKSIN: Afyonkarahisar'da partisinin kongresi öncesi halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'den yargılananların ailelerinin kendisine gelerek acınası haller yaptıklarını söyledi. Acırsanız acınacak hale gelirsiniz diyen Erdoğan Fetullah Gülen'e seslenerek "Hadi gel o zaman, gelemiyorsun niye çünkü korkaksın korkak, suçlusun suçlu." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

- Her geçen gün zafere biraz daha yaklaşıyoruz. Unutmayın sabreden kimse zafere ulaşacaktır. Zafere daha yakınız. Şu anda gece gündüz demeden Mehmedimiz dağ taş, tepe yürüyor. Yine şu an itibarıyla 300 kilometrekarelin alanı aşmış vaziyetteler. Cerablus'ta, El bab'da nasıl neticeye ulaşıldıysa Afrin'de de, İdlib'de de, Münbiç'te de hedefe ulaşılacaktır. Biz kardeşlerimizin topraklarına yerleşmesini istiyoruz. 3.5 milyon Suriyeli kardeşimiz evlerine dönsünler istiyoruz. Bunun için gayret ediyoruz. Yoksa bizim Türkiye olarak kardeş Suriye'nin topraklarında gözümüz yok. Bize topraklarımız yeter. 18 milyon kilometrekarelik topraklara sahipken 780 bin kilometrekareye düşmüşsek de buna hamdediyoruz.