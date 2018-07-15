Erdoğan 15 Temmuz şehitleri için Kur'an okudu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle düzenlenen anma etkinlikleri çerçevesinde Beştepe Millet Camisi'nde düzenlenen Hatm-i Şerif Merasimi'nde Kur'an-ı Kerim okudu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet Camisi'nde "Hatm-i Şerif Merasimi"nin ardından, şehit yakınları vegazilerle yemekte bir araya geldi.

Erdoğan şehit yakınlarını Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde öğlen yemeğinde ağırladı. Erdoğan şimdi da ailelere hitap ediyor. Canlı olarak izleyebilirsiniz...

İşte Erdoğan'ın açıklamasından satır başları...

- Aslında bugün buradaki bu buluşmada tüm şehit yakınlarımızla ve gazilerimizle birlikte olma arzumuz çok çok büyük. Tabii bu salon 2000 - 2500 kişiye hizmet veriyor ama zaman içerisinde diğer kardeşlerimizle de inşallah peyderpey bir araya gelme şansımız olacak.

- Yürüttüğümüz mücadele öylesine büyük ki, hayatını kaybeden ve gazilikle şereflenen kardeşlerimizin sayısının çokluğu bu buluşmaya imkan vermedi. 1984’ten bu yana, asker polis güvenlik korucusu kamu görevlisi olarak 9 bine, sivil vatandaşlarımızla birlikte 17 bine yakın şehidimiz vardır.

'TERÖRLE MÜCADELE STRATEJİMİZİ DEĞİŞTİRDİK'

- 'Allah yolunda öldürülenlere sakın ölüler demeyiniz, onlar diridirler lakin siz anlayamazsınız' emri ve müjdesi en büyük teselli kaynağımızdır. Malullük düzeyinde yaralanan gazilerimizin sayısı da şehitlerimizin yaklaşık yarısı kadardır.

Çok sayıda teröristi de oradan kaldırdık. Sadece Fırat Kalkanı Harekatı’nda 3 bin DEAŞ’lıyı, Zeytin Dalı Harekatı'nda 4 bin 600’e yakın PKK ve PYD'liyi etkisiz hale getirdik. Terörle mücadele sınırlarımız içinde ve dışında böylesine büyük kayıplar vermek ve verdirmek kesinlikle bizim tercihimiz değildir. Devlet ve millet olarak bu mücadeleye mecbur kalıyoruz.

Milletimizi kalkındırmak, refahımızı artırmak için kullanmamız gereken kaynaklarımızı terörle mücadeleye tahsis etmek zorunda kalıyoruz. Terör örgütlerinin ısrarla üzerimize salınmasının gerisindeki amaçlardan birisinin bu olduğunu da biliyoruz. İşte bu kısır döngüyü kırmak için son yıllarda terörle mücadele stratejimizi değiştirdik. Artık tehlikenin kapımıza dayanmasını beklemiyoruz. FETÖ’nün de tek hedefi ülkemizin birliğidir, beraberliğidir. Türkiye kendi kararlarını alıp, hedeflere ilerledikçe engelleri giderek daha kolay aşmayı başardık.

'İNŞALLAH BUNDAN SONRA İŞİMİZ DAHA KOLAY'

Başarılamaz denilen nice işin üstesinden geldik, geliyoruz. Sahada mesafe kat ettikçe yıllarca ülkemize patinaj yaptıranların gerçek güçlerini görme imkanı bulduk. Sahada karşımızda duramayanların, diplomasi, siyaset, ekonomi tuzaklarını da birer birer teşhis ve teşhir ediyoruz. İnşallah bundan sonra işimiz daha kolay. Yeni yönetim sistemimizle karar alma ve uygulama mekanizmalarını tıkayarak Türkiye’yi yönlendirenlerin bir kozlarını daha ellerinden aldık. İnşallah 2023 hedeflerine ulaştığımızda her şey çok daha farklı hale gelecek.

Yaşadıklarımızdan ibret almak, aynı hataları tekrarlamamanın en başta gelen şartıdır. Esasen bizim milletimizin karakterinde bu vardır. Bakınız size 15 Temmuz’da yaşanmış küçük bir hadiseyi aktarayım. 15 Temmuz gecesi darbe girişiminin mahiyeti anlaşıldığında, Adana’nın kuzeyindeki yörük köylerinden birisindeki yörük kardeşlerimiz Ankara’daki bir hemşerilerini arıyorlar. Diyorlar ki, 'Gavur Ankara’yı bombalıyormuş, dayanın geliyoruz.' Milletimiz o hayran kalınası irfanıyla darbe girişiminin gerisindeki silueti keşfetmiş, hemen tavrını almıştır. Bu anlayışın tarihimizde pek çok örneği mevcuttur.

CANLI YAYINDA KUR'AN OKUDU... Millet Camisi'ndeki Hatm-i Şerif Merasimi, Erdoğan'ın Kur'an-ı Kerim okumasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın duasıyla sona erdi. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı yayında okuduğu Kur'anı kerim...

ŞEHİT YAKINLARI BEŞTEPE'DE... "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"dolayısıyla yurt genelinde anma programları ve etkinlikleri devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet Camisi'nde "Hatm-i Şerif Merasimi"nin ardından, şehit yakınları vegazilerle yemekte bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan akşam saat 21.00'de ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde halka hitap edecek.