Ercan Yazgan'ın kızı kimdir? Oyuncu kızı

Bizimkiler dizisinin efsane oyuncularından Ercan Yazgan, tedavi gördüğü hastanede 71 yaşında hayatını kaybetti. Geçirdiği felç nedeniyle tedavi gören Yazgan'ın çoklu organ yetmezliği yaşadığı ve tüm müdahalelere rağmen dün gece hayatını kaybettiği açıklandı.

Ercan Yazgan'ın ölüm haberini tedavi gördüğü hastane sosyal medya hesabından duyurdu. Yazgan, 3 Mart günü solunum yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılmış bir süre sonra da çoklu organ yetmezliği yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Hastaneden yapılan açıklamada Yazgan'ın dün gece kalbinin durduğu ancak tüm müdahalelere rağmen geri döndürülemediği belirtildi.

YAZGAN'IN OYUNCU KIZI KİMDİR?

Ercan Yazgan'ın dört kez evlendiği üçüncü eşinin çocuğunun oyuncu Buket Dereoğlu olduğu kaydedildi. Yazgan'ın dördüncü eşinden iki kızı bir oğlu bulunuyor.