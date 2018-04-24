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Engelli çocuğa tecavüz ederken suç üstü yakalandı

Engelli çocuğa tecavüz ederken suç üstü yakalandı

ISPARTA'da 17 yaşındaki zihinsel engelli erkek çocuğa evde cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla linç edilmek istenen T.K. (45), polis tarafından gözaltına alındı.

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Eklenme Tarihi: 24-04-2018 17:07 - Güncelleme: 24-04-2018 17:07

Isparta’da 17 yaşındaki zihinsel engelli erkek çocuğa cinsel taciz ve fiili livatada bulunduğu öne sürülen adam, evde yarı çıplak vaziyette yakalandı. Vatandaşlar şahsı linç etmek istedi.

YARI ÇIPLAK YAKALANDI
Edinilen bilgiye göre, Pirimehmet Mahallesi’nde küçük yaştaki zihinsel engelli çocuğa cinsel istismarda bulunulduğu ihbarı üzerine eve giden ekipler, eşinden ayrıldığı öne sürülen 6 çocuk babası 47 yaşındaki T.K.’yı üzeri yarı çıplak vaziyette yakaladı. Beraberinde 17 yaşındaki zihinsel engelli genci de gören polis, çevredeki vatandaşların beyanları üzerine şahsı gözaltına aldı.

LİNÇ EDİLMEK İSTENDİ
Şüpheli T.K. gözaltına alındığı sırada, durumu öğrenen çevredeki vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Araya giren polis ekipleri, şahsı bulunduğu yerden güçlükle çıkarabildi. T.K. isimli şahsın zihinsel engelli erkek çocuğuna 4 kez fiili livatada bulunduğu iddia edilirken, çocuğun da durumu doğruladığı öne sürüldü.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Mağdurun yaşadıkları hastanedeki kontroller sonucu ortaya çıkacak
Halen gözaltında bulunduğu öğrenilen T.K.’nın emniyetteki işlemleri sonrası adli makamlara sevk edileceği öğrenilirken, mağdur çocuğun yaşadıklarının ise hastanede yapılacak olan kontroller sonucu ortaya çıkacağı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Şahin 24 Nisan 2018 17:59 Laik sistemin ceza sistemi, en fazla 3-5 yıl sonra geri bırakır, aşağılık herif asılmayı hak ediyo

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