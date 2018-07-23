Enerji Bakanı yardımcısı olan Mithat Cansız kimdir aslen nerelidir ?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararları'nın ardından bakan yardımcıları da belli oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na atanan isimlerden biri de Mithat Cansız oldu. Yapılan atamalardan sonra Mithat Cansız kimdir sorusu en çok sorulan sorulardan biri oldu. Mithat Cansız kimdir ? Mithat Cansız nerelidir ? Tüm merak edilenleri sizler için derledik.

MİTHAT CANSIZ KİMDİR?: 1973 yılında Gümüşhane'de dünyaya gelen Mithat Cansız evli olup ve bir çocuk babasıdır. Mithat Cansız,1988 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile İşletme bölümlerinden (Çift Anadal) mezun oldu.

Lisans üstü eğitimini, 2003 yılında Münih Üniversitesi Uluslararası İşletme (MBA) bölümünde tamamlayan Mithat Cansız 2001-2003 yılları arasında Siemens AG Finansal Kontrol Bölümünde Finansal Kontrol Uzmanı olarak calıştıktan sonra; Türkiye’de yoğun olarak çalışmalar yürüten bir Türk-Alman ortaklığı alt yapı firmasında 2004-2007 yılları arasında iş Geliştirme ve Dış ilişkiler Müdürü olarak görev almıştır.

2007-2010 yılları arasında Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı bünyesinde Baş Proje Direktörlüğü pozisyonunda çalışma hayatına devam eden Cansız, bu görevi esnasında özellikle enerji projeleri ve Kamu – Özel İşbirliği (PPP) projelerinin değerlendirilmesi ve analiz edilmesi, adı geçen projelerin yerli ve uluslararası yatırımcılara sunulması ve bu bağlamda ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli işbirliği ile etkin koordinasyonun sağlanması noktasında önemli katkılarda bulunmuştur.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’ne (MİGEM) atanan Cansız ileri düzeyde İngilizce, Almanca, İspanyolca ve Arapça bilmektedir.