Elon Musk'tan yeni hamle: Apple'a rakip oluyor

Otomobil dünyasını yeniden şekillendiren Tesla'nın akıllı telefon pazarına da adım atacağı iddia edildi. ABD basınının şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı haberlere göre firma ilk akıllı telefon modeli üzerinde çalışıyor.
Tesla Quadra kod adlı modelin ince bir çentikle birlikte geleceği görülüyor.
Akıllı telefonun yan tarafında ve alt tarafta çok ince çerçevelere yer verilmiş.
Modelin arka tarafında ise oldukça büyük bir Tesla logosu yer alıyor.
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