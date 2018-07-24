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Elon Musk'tan yeni hamle: Apple'a rakip oluyor

Elon Musk'tan yeni hamle: Apple'a rakip oluyor

Elon Musk'ın CEO'su olduğu Tesla’nın akıllı telefon işine gireceği iddia edildi. Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan haberlere göre, şirketin telefonunun ilk görüntüsü sızdı.

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Eklenme Tarihi: 24-07-2018 12:43 - Güncelleme: 24-07-2018 12:45

Otomobil dünyasını yeniden şekillendiren Tesla'nın akıllı telefon pazarına da adım atacağı iddia edildi. ABD basınının şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı haberlere göre firma ilk akıllı telefon modeli üzerinde çalışıyor. 

Tesla Quadra kod adlı modelin ince bir çentikle birlikte geleceği görülüyor.

Akıllı telefonun yan tarafında ve alt tarafta çok ince çerçevelere yer verilmiş.

Modelin arka tarafında ise oldukça büyük bir Tesla logosu yer alıyor. 

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