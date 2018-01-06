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Elektrik ve doğalgaz faturaları değişiyor

Elektrik ve doğalgaz faturaları değişiyor

Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı kapsamında tüketicilerin bilinçlendirilmesi ve enerji tasarrufu sağlamaları amacıyla elektrik ve doğalgaz faturalarına yeni detaylar eklenecek

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Eklenme Tarihi: 06-01-2018 20:19 - Güncelleme: 06-01-2018 20:19

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan "Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı 2017-2023"ten derlediği bilgilere göre, söz konusu dönemde enerji verimliliğine ilişkin 55 faaliyet belirlendi.

Plandaki 55 eylemin etki ve uygulama süreleri bir yıldan 40 yıla kadar değişiyor. Bu önlemlerle Türkiye'nin her geçen gün artan enerji talebinin 2023'e kadar yüzde 14 azaltılması hedefleniyor.

ENERJİ TASARRUFU İÇİN...

Türkiye'de 15 yılda toplam 30,2 milyar dolarlık enerji tasarrufu sağlanması öngörülüyor. Enerji verimliliği sayesinde ayrıca 2,5 milyar dolarlık 3 bin megavat kapasiteli doğalgaz santralinin kurulmasına gerek kalmayacağı hesaplanıyor. Plandaki eylemler tarımdan, sanayiye, ulaşıma, binalarda enerji verimliliği uygulamaları ve çatılarda güneş santralleri kurulmasına kadar birçok alanda gerçekleştirilecek. Söz konusu yatırımlar kamu ve özel sektör tarafından yapılacak. Plan kapsamında 2023'e kadar kümülatif olarak 23,9 milyon ton eşdeğer petrol tasarruf sağlanacak ve bu tasarrufun sağlanması için 10,9 milyar dolar yatırım gerçekleştirilecek.

BİNALAR İÇİN ULUSAL VERİ TABANI OLUŞTURULACAK

Eylem planı kapsamında, Türkiye'de binalara ilişkin başlıca özelliklerle birlikte kentsel ve kırsal alanlardaki binaların sayısı ve tipolojisini içeren bir envanter geliştirilecek. Belirli ölçekteki binaların gerçek enerji tüketim ve emisyon verilerinin toplanması, kıyaslama yapılması ve binaların enerji verimliliği açısından değerlendirilmesinin yapılabileceği bir ulusal veri tabanı oluşturulacak. Binalarda enerji verimliliğinin artırılması ve halkın bilinçlendirilmesi için kılavuz ve rehber dokümanlar hazırlanacak. Yeni binaların "C" olan asgari enerji performans sınıfının "B" veya "A" sınıfına yükseltilebilmesi için yapılacak yatırımlar özendirilerek, bina sahiplerine doğrudan veya dolaylı destek sağlanacak.

GÜNEŞTEN ÜRETİLEN FAZLA ELEKTRİK İÇİN MAHSUPLAŞMA

Binalarda yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına yönelik engeller azaltılacak, idari süreçler daha kolay ve hızlı hale getirilecek. Bu kapsamda, güneş paneli kullanılan binaların şebeke işletmecileriyle mahsuplaşması kolaylaştırılacak. Üretilen elektriğin ve ısı enerjisinin öz tüketimden fazlasının satışına yönelik gerekli düzenlemeler de eylem planı kapsamında gerçekleştirilecek.

ELEKTRİK VE DOĞALGAZ FATURALARI DEĞİŞİYOR

Bu arada, tüketicilerin bilinçlendirilmesi ve daha önceki tüketimleriyle kıyaslama yaparak enerji tasarrufu sağlamaları amacıyla, elektrik ve doğalgaz faturalarına yeni detaylar eklenecek. Tüketicilerin verimli olmayan alışkanlıklarından kaçınması, enerji verimliliği iyileştirme önlemleri, enerji tüketen ekipmanların tasarruf olanakları hakkında bilgiler içeren bir uygulama, mevzuat geliştirilip enerji tedarik şirketleriyle iş birliği içinde hayata geçirilecek. Böylece oluşturulan ortak bir formatla faturalarda tüketimle ilgili temel istatistiklere yer verilecek, kullanım alışkanlıkları analiz edilerek uyarılar yapılabilecek.

6 KOMİSYON KURULACAK

Eylem planında yer alan kategoriler bazında 6 ayrı izleme ve denetleme komisyonu kurulacak. Bu komisyonlarda ilgili kurum ve kuruluşlardan uzman düzeyinde en az bir kişi yer alacak. Söz konusu komisyonlar bu yıl mayıs ayından başlamak üzere altışar aylık aralıklarla her yılın mayıs ve kasım aylarında eylemlerin gerçekleşme düzeyine ilişkin gelişmeleri değerlendirip ek önlemleri ilan edecek. Bu kapsamda 2018'in enerji yoğunluğunun azaltılarak verimliliğin sağlanacağı ve yeni çalışmaların da ortaya konulacağı "odaklanma yılı" olması planlanıyor. Eylem planı çerçevesinde, enerji sektörünün ayrıca daha çok yerli ve yenilenebilir kaynaklarla büyümesi amaçlanıyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • mustafa 06 Ocak 2018 21:09 ben yurtdisinda yasiyorum ulkemizdeki gibi elektrik dogalgaz su sistemi gormedim dogal gaz aboneligi alcan 1500 tl ister su aboneligi 200 elektrik aboneligi gene para ya insan bu kadar soyulmaz ev sahibi oldugumuzu dusunursek bu parayi cope atmis olarak sayiyoruz boyle bir mantik yok gidin yurtdisinada herseyi ozaman daha iyi anlarsiniz

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