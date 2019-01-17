  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Elazığ'da yaşlı kadının 250 bin lirasını çarptılar

Elazığ'da yaşlı kadının 250 bin lirasını çarptılar

ELAZIĞ'da yaşlı bir kadını telefonla savcı ve polis olarak arayıp kandırıp 250 bin TL'sini dolandıran 3 şüpheli yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 17-01-2019 18:23 - Güncelleme: 17-01-2019 18:23

ELAZIĞ'da geçtiğimiz hafta yaşlı bir kadını araya şüpheliler, telefonda kendilerini savcı ve polis olarak tanıttı. Şüpheliler yaşlı kadının adının terör operasyonuna karıştığını ileri sürerek birer gün arayla toplam 250 bin TL'sin bankadan çektirip elden teslim edilmesini sağladı. Sonradan dolandırıldığı anlayan yaşlı kadının yakınları durumu polise bildirdi.

Bu sırada şüpheliler, üçüncü kez para istemek için yaşlı kadını aradı. Polisle irtibatta olan kadın, tamam diyerek buluşma adresini öğrendi. Şüphelilerin parayı almak için buluşma adresine gönderdiği M.S., Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından suç üstü yakalandı.Yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DİĞER ŞÜPHELİLER DE YAKALANDI

Parayı almak için geldiği sırada suç üstü yakalanan şüpheliden yola çıkan polisler çalışmasını sürdürdü. Polisin çalışmasında telefonla yaşlı kadını arayan şüphelilerin M.Ö., R.E. ve M.H. olduğu belirlendi. Adresleri de belirlenen şüphelilerin yakalanması için operasyon yapıldı. Operasyonda 3 şahısta gözaltına alınırken, olayda kullanılan cep telefonları ile GSM hatları ele geçirildi. 

Emniyette ifadesi tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 3 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1'i adli kontrol şartı ile serbest kaldı.Operasyon kapsamında toplam 3 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

HEP AYNI YÖNTEM

Türkiye genelinde bir çok kişi telefonla dolandırılmasına rağmen, şüpheliler aynı yöntemi kullanmayı sürdürüyor. Yaşlı kadını da arayan şüpheliler, kendilerini savcı ve polis gibi kamu görevlileri olarak tanıttığı, sözde yürütmüş oldukları terör operasyonu kapsamında isminin karıştığını, olayın aydınlatılması ve diğer şüphelilerin yakalaması için kendilerine yardımcı olunması gerektiğini ve operasyonun bir parçası olduğuna inandırdıkları öğrenildi. Şüphelilerin korku ve panik havasına soktuğu yaşlı kadından ilkinde 100 bin TL, ikincisinde ise 150 bin TL olmak üzere toplam 250 bin TL dolandırdıkları belirlendi. 

Emniyet yetkilileri vatandaşları tekrar uyararak, hiç bir güvenlik görevlisi, savcı veya hakimin telefonla arayıp para talep etmeyeceğini, böyle bir durumla karşılaşılması halinde polisle irtibata geçilmesini istedi.

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Elazığ'da yaşlı kadının 250 bin lirasını çarptılar haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • blackksea67 17 Ocak 2019 18:57 250 bin onların burnundan fitil fitil getirilmediği için kanayan bu yara hala devam ediyor ne yazık ki!

    CEVAP YAZ 0 1
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro