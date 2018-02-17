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Ekvador'da 3 ayda 84 kişi domuz gribinden öldü

Ekvador'da 3 ayda 84 kişi domuz gribinden öldü

Ekvador Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Ekvador’da son üç ayda domuz gribi nedeniyle 84 kişi hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 17-02-2018 05:10 - Güncelleme: 17-02-2018 05:10

Ekvador Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Ekvador’da son üç ayda domuz gribi nedeniyle 84 kişi hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yerel basındaki haberlere göre, Ekvador Sağlık Bakanlığı yetkilileri, kasım ortasından bu yana 84 kişinin domuz gribi nedeniyle hayatını kaybettiğini, 1081 kişiye de domuz gribi teşhisi konulduğunu açıkladı.

2,5 MİLYON KİŞİ AŞILANDI; Sağlık Bakan Yardımcısı Carlos Duran, 2,5 milyon kişiye aşı yapıldığını ve yaklaşık 4 milyon doz aşının kullanıma hazır olduğunu belirtti.

Yetkililer, aşıların 65 yaş üstü kişilere, hamilelere, 5 yaş altındaki çocuklara ve kronik hastalığı bulunan kişilere yapıldığını kaydetti. Aşı kampanyasının nisanda bütün ülkeyi kapsayacağı bildirildi.
 

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