EKPSS başvuru parası ne kadar hangi bankaya yatırılacak?

2018 EKPSS başvuru parası ne kadar oldu, 2018 EKPSS başvuru parası hangi bankalara yatırılacak? EKPSS-2018 başvuru içinson gün 21 Şubat Çarşamba. 2018 EKPSS sınavına girecek binlerce engelli memur adayı için geri sayım başladı. Peki EKPSS sınav parası ne kadar oldu, EKPSS sınav paraları hangi bankaya yatırılacak sorularının yanıtı haberimizde.

EKPSS SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN: Memur olmak isteyen engelli memur adaylarının beklediği açıklamayı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yaptı. Bakanlık, 2018 EKPSS sınav ve başvuru tarihleri hakkında bilgi verdi. Buna göre 2018 EKPSS'nin yapılacağı ve başvuruların alınacağı tarih belli oldu.

Devlet kurumlarında çalışmak isteyen engelli vatandaşların, bu sınava girmesi gerekiyor. Engellilerin beklediği haber Başbakan 3 Aralık engelliler gününde açıklamıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 'Engelli kardeşlerimizin atamasıyla ilgili çalışmalar yaptık, ilk etapta 2 bin 500 engellinin atamasını gerçekleştirdik. Şimdi mart ayında 2 bin 500, eylül ve ekim ayında da yine 2 bin 500 kardeşimizi atayacağız.' dedi. Adaylar başvurularını belirtilen tarihler aralığında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ internet adresinden gerçekleştirecek. İşte EKPSS memur alımı başvuru işlemi ve şartları...

EKPSS BAŞVURU NASIL YAPILIR: 2018 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2018-EKPSS), Nisan 2018 tarihinde yapılacaktır. Sınava başvurular, Şubat - Mart 2018 tarihleri arasında elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri (ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri, Okullar) ve Aday İşlemleri Sistemi (AİS) aracılığıyla alınacaktır.

- 2018 EKPSS'ye AİS'den başvuru yapmak için 2016 ÖMSS başvurusu yapmış olmak gereklidir. 2016 ÖMSS'de başvurusu olmayan adaylar, Başvuru Bilgilerinde bulunan Başvuru Merkezleri listesindeki herhangi bir başvuru merkezinden başvurularını yapabilirler.

- AIS üzerinde geçerli bir Ortaöğretim (lise), Ön lisans veya Lisans bilgisi mevcut olmayan adaylar, başvurularını herhangi bir başvuru merkezi aracılığıyla yapmaları gerekmektedir.

EKPSS BAŞVURU YERLERİ: ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri, Okullar, Aday İşlemleri Sistemi (AİS) Ödeme Yerleri:Akbank, Denizbank, T. Halk Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türk Ekonomi Bankası, T.C. Ziraat Bankasının tüm şubeleri, PTT İş Yerleri, İnternet bankacılığı ve Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

ENGELLİ KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR? HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

EKPSS sınav ücreti, 110,00 TL'dir.

EKPSS/kuraya başvuru işlemini yapan adaylar, açıklanan bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde sınav/kura başvuru ücretini yatıracaklar.

Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. Kimlik Numarasını ve sınav/kura başvuru ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekmektedir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilecekler.

Ücret, EKPSS için 6-22 Şubat 2018 tarihlerinde, kura için 2-17 Mayıs 2018 tarihlerinde başvuru işlemi yapıldıktan sonra yatırılacak. Ücret yatırma işlemleri, EKPSS için 22 Şubat 2018 , kura için 17 Mayıs 2018 tarihlerinde; bankadan ödeme yapacak olan adaylar için mesai saati bitiminde, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için saat 23.59’da sona erecek.

İşte EKPSS ücreti yatırılabilecek bankalar;

* Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

* Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

* Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

* Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

* Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı

* Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

* Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN: EKPSS 2018 başvuruları bugün yani 6 Şubat Salı günü başladı. Binlerce engelli memur adayı için heyecanlı maraton başladı. Şimdi gözler 2018 EKPSS başvuru kılavuzu için ÖSYM'ye çevrildi. Her sene kalktı denilen EKPSS bu sene 22 Nisan'da yapılacak. EKPSS başvuruları için 21 Şubat son gün EKPSS 2018 sınav sonuçları ise ÖSYM sonuç sayfasından 17 Mayıs'ta açıklanacak.



EKPSS GEÇERLİLİK SÜRESİ 4 YIL OLDU: Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) ve devlet memurluğuna alınmalarına ilişkin yönetmelikte yapılan değişiklikle, EKPSS sonuçlarının geçerlilik süresi, 4 yıla çıkarıldı.

Yönetmelikte yapılan düzenlemeyle kura yöntemiyle yerleşmek isteyen adayların kayıtları iki yılda bir alınacak. Ayrıca kura kaydı yaptıran adaylar, 4 yıl içerisinde yapılacak engelli memur alımlarına başvurabilecek. Düzenleme kapsamında EKPSS sonuçlarına ilişkin 2 yıl olan geçerlilik süresi de uzatıldı. Böylece EKPSS sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren 4 yıllık süre içerisinde yapılacak sınava kadar geçerli olacak.

Ayrıca, ortaöğretim, önlisans ve lisans mezunu engelli adayların memur kadrolarına yerleştirilmelerinde EKPSS'de alınan puanlar kullanılacak.

Yerleştirmelerde geçerliliği devam eden birden fazla EKPSS puanı bulunan adayın ise en üst eğitim düzeyinden almış olduğu en yüksek EKPSS puanı dikkate alınacak.

Adaylar, ilan edilen kadrolara EKPSS puanı esas alınarak, tercihlerine göre yerleştirilirken, ilan edilen kadrolar arasından aynı kadroyu tercih eden adayların puanının eşit olması halinde ise diploma tarihi itibarıyla önce mezun olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacak.

Yönetmelik hükümleri kapsamında, EKPSS ve kura sonucuna göre, herhangi bir kadroya yerleştirilen adaylar ise daha sonra yapılacak yerleştirmelere geçerliliği devam eden aynı eğitim düzeyine ait EKPSS puanı veya kura kaydıyla başvuru yapamayacak.

Öte yandan 2016'da yapılan EKPSS sonuçları ile kura kayıtları yapıldığı tarihten itibaren 4 yıl geçerli olacak.