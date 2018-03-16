Ekmeleddin İhsanoğlu kalp krizi geçirdi!

MHP İstanbul Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu, Bakü'de Nizami Gencevi Uluslararası Merkezince düzenlenen 6. Küresel Bakü Forumu'nun "Bölgesel güvenlik, bölgesel barış: Ortadoğu" temalı panelinde konuşma yaparken rahatsızlandı.

KONUŞMASINI YARIDA KESTİ: Konuşmasını yarıda kesen İhsanoğlu, salondan ayrıldı. İlk müdahalesi oteldeki sağlık ekiplerince yapılan İhsanoğlu, Merkezi Klinik Hastanesine kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan İhsanoğlu'na operasyon yapıldı.

GÖĞÜS AĞRISI ŞİKAYETİYLE HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ: Merkezi Klinik Hastanesi Kardiyoloji Şubesi Şefi Doç. Dr. Firdovsi İbrahimov AA muhabirine yaptığı açıklamada, İhsanoğlunun göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye getirildiğini, kendisine arka aşağı duvarın keskin miokard infarktüsü teşhisinin konulduğunu söyledi.

"EN AZ 36 SAAT YOĞUN BAKIMDA KALACAK": Muayene sırasında İhsanoğlunun nabzının düşük olduğunun görüldüğünü, arka duvar damarının tamamına yakının tıkalı olduğunun tespit edildiğini belirten İbrahimov, "Arka damar genişletildi ve bir stent konuldu. Şu anda koroner yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir. Bilinci iyi, tansiyonu iyi, nabzı, stent konulduktan sonra rahatladı. Kendisini iyi hissediyor. En az 36 saat yoğun bakımda kalacak" dedi.

  • Güncel 16 Mart 2018 19:44
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BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 16 Mart 2018 20:12 allah şifa versin

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