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Ekim ayında fiyatlar en çok Hatay - Maraş ve Osmaniye'de arttı

Ekim ayında fiyatlar en çok Hatay - Maraş ve Osmaniye'de arttı

Ekim 2018 enflasyon verilerine göre yıllık bazda fiyatların en fazla arttığı bölge yüzde 28,63 ile "Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye" oldu

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Eklenme Tarihi: 05-11-2018 11:11 - Güncelleme: 05-11-2018 11:11

Bugün açıklanan enflasyon verilerinde ilginç istatistikler yer alıyor. Türkiye'de ekimde yıllık bazda fiyatların en fazla arttığı bölge, yüzde 28,63 ile "Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye" olarak belirlendi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ekimde yıllık bazda fiyatlar ülke genelinde yüzde 25,24 arttı.

İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. Düzeyde bulunan 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek artış yüzde 3,84 ile "Mardin, Batman, Şırnak, Siirt" bölgesinde olurken, geçen yılın aralık ayına göre en yüksek artış yüzde 25,41 ile "Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye" bölgesinde gerçekleşti. 12 aylık ortalamalara göre en yüksek artış da yüzde 16,68 ile yine aynı bölgede kaydedildi. 

Ekimde geçen yılın aynı ayına göre en yüksek artış da yüzde 28,63 ile "Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye" bölgesinde oldu. Bu bölgeyi, yüzde 28,44 ile "Gaziantep, Adıyaman, Kilis" bölgesi takip etti. En düşük fiyat artışı ise yüzde 23,27 ile ''Ankara" bölgesinde gerçekleşti.

Ekim'de en çok neler zamlandı?
Ana harcama grupları itibarıyla ekimde, aylık bazda en yüksek artış yüzde 12,74 ile giyim ve ayakkabı grubunda görülürken, konutta yüzde 4,15, ev eşyasında yüzde 3,44, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 3,22, eğlence ve kültürde yüzde 2,07 artış kaydedildi.

Ekimde ana harcama grupları itibarıyla endekste düşüş gösteren tek grup yüzde 0,85 ile ulaştırma oldu. Ana harcama gruplardan eğitim yüzde 0,01 ile en az artış gösteren grup olarak kayıtlarda yer aldı. 

Yıllık değişimler

TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış da yüzde 37,92 ile ev eşyası grubunda görüldü. Bunu yüzde 32 ile ulaştırma, yüzde 31,5 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 29,26 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 25,72 ile konut izledi. 

Enflasyon rakamları kötü geldi dolar-euro-altın ne kadar oldu?

Ekim ayı enflasyonu ne kadar çıktı Eylül'de 15 yılın rekoru kırılmıştı

 

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