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Ekim ayı enflasyon rakamları açıklanıyor emekli, memur ve asgari ücretli maaşları ne kadar olacak

Ekim ayı enflasyon rakamları açıklanıyor emekli, memur ve asgari ücretli maaşları ne kadar olacak

Ekim ayı enflasyon rakamları bugün saat 10:0'da açıklanıyor... Milyonlarca memur, emekli ve asgari ücretli çıkacak rakamı bekliyor. Çünkü maaşlar çıkacak olan enflasyon rakamına göre artacak...

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Eklenme Tarihi: 05-11-2018 07:00 - Güncelleme: 05-11-2018 07:00

TÜİK Ekim ayı enflasyon rakamlarını bugün açıklayacak. Milyonlarca memur, emekli ve asgari ücretlinin gözü yeni çıkacak rakamlarda. Enflasyon beklentisi ne kadar? Enflasyon oranına göre asgari ücretlilerin maaşları ne kadar artacak? Memur ve emekli maaşlarına enflasyon katkısı ne kadar olacak?.. 

2019 yılında asgari ücrete ne kadar zam geleceğini milyonlar merak ediyor. Milyonlarca asgari ücretli çalışanın son dakika olarak takip ettiği ve araştırdığı asgari ücret zammı ile ilgili yeni gelişme geçtiğimiz günlerde yaşandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik 2019 asgari ücrete yapılacak zam oranını belirleyecek toplantı komisyonunun yapılacağı tarihi açıkladı. Komisyon Aralık ayında toplanacak. 

VATANDAŞ EN AZ 2000 LİRA BEKLİYOR... Vatandaşlar asgari ücret artışı için araştırmalara başlarken, talepleri ise 2000 TL olması yönünde öyle ki, bu konuyla ilgili görüşmelerin sonuçlanması aralık ayını bulacakken yüz binlerce vatandaş araştırmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl asgari ücrete zam 14.2 oranında gerçekleşmişti.

Yapılan bu zam miktarı ile en düşük asgari maaş bin 603 lira olmuştu. Brüt rakam ise 2 bin 209 lira olarak gerçekleşmişti. Aynı oranlarla yola çıkarsak 230 lira maaş artışı ön görülen ancak talep edilen miktar 2000 TL.

ENFLASLYON ETKİSİ NE OLACAK?.. Özellikle son dönemde açıklanan enflasyon oranlarının yapılacak zam miktarına doğrudan etki etmesi bekleniyor. Durum böyle olursa asgari ücrete yapılacak zam oranının yüzde 20-25 civarında olacak. Eğer yüzde 25'lik zam miktarı gerçekleşirse asgari ücret 2000 liraya çıkmış olacak.

ASGARİ ÜCRETLE İLGİLİ AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Asgari ücret ile ilgili açıklamada da bulunan Çelik, '' Komisyon aralık ayında toplanacak'' dedi.

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