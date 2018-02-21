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Ehliyet sonuçları MEB (10 Şubat MTSAS) sonuç ekranı yarın kaçta?

Ehliyet sonuçları MEB (10 Şubat MTSAS) sonuç ekranı yarın kaçta?

Ehliyet sonuçları açıklanıyor Milli Eğitim Bakanlığı sonuç bilgi sistemi yarın, yani 22 Şubat Perşembe günü erişime açılacak. Peki ehliyet sınav sonuçlarına itiraz nasıl olacak,itiraz için hangi bankaya ne kadar para yatırılacak ve ehliyet sınav sonucu itiraz işlemleri nasıl yapılacak detaylar haberimizde.

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Eklenme Tarihi: 21-02-2018 16:00 - Güncelleme: 21-02-2018 19:30

Ehliyet sonuçları açıklanıyor Milli Eğitim Bakanlığı sonuç bilgi sistemi yarın, yani 22 Şubat Perşembe günü erişime açılacak. Peki ehliyet sınav sonuçlarına itiraz nasıl olacak,itiraz için hangi bankaya ne kadar para yatırılacak ve ehliyet sınav sonucu itiraz işlemleri nasıl yapılacak detaylar haberimizde.

MEB sınav takvimine göre 10 Şubat ehliyet sonuçları yarın erişime açılacak. Adaylar ehliyet sonuçlarını MEB-MTSAS sayfasından TC şifresi ile öğrenebilecek. MEB Motorlu Taşıtlar Sınav sayfasında girdiğiniz sınavın sonuç bilgisi linkine tıklayarak ulaşabileceğiniz sorgulama alanında, TC Kimlik No ve güvenlik numarasını girerek ehliyet sınav sonucunuzu görüntüleyebileceksiniz. 

EHLİYET SINAVI İTİRAZLARI NASIL OLACAK: 

a. Soru itirazları, soru ve cevap anahtarlarının http://www.meb.gov.tr ve http://www.odsgm.gov.tr internet adreslerinden yayımlanmasından itibaren 5(beş) takvim günü,
sonuç itirazları ise sonuçların aynı internet adresinde yayımlanmasından itibaren de 5 (beş) takvim günü içinde dilekçeyle ÖDSGM’ye yapılacaktır.

b. Kursiyerler, sınav sorularına, sınav sonuçlarına ve sınav uygulamasına ilişkin itiraz başvurularını, T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Türkiye Halk
Bankası A.Ş. şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile 20 TL (Yirmi TL KDV Dâhil) itiraz ücreti yatırarak, alınan banka dekont/ATM işlem fişi ve
sınav adının ve tarihinin olduğu dilekçe ile birlikte yapacaklardır.

c. Sınav ücretini yatırıp sınav başvurusu onaylanmayan ya da yanlış yatırılan ücretlere dair kursiyerlere ücret iadesi yapılacaktır. Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava 18 alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, kursiyerlerin bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.

ç. Sınavlarda yanlış yatırılan ücretlerin iadeleri sınavın tamamlanmasından yaklaşık 4 hafta sonra tek yanlı olarak döner sermaye işletmesi tarafından herhangi bir başvuru talep etmeksizin yapılacaktır. Ücretlerin hangi bankaya yatırıldığına bakılmaksızın yalnızca Ziraat Bankası sistemleri aracılığı ile merkezi ödeme ekranlarından “MEB İade Bedeli” altında TC kimlik no ile sorgulama yaptırılarak iade edilecektir. Adaylara kısa mesaj ile bilgilendirme yapılacaktır bu nedenle başvuru sırasında geçerli bir
GSM(cep) telefon numarası girilmesi zorunludur.

d. Faksla veya e-posta yoluyla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

e. İtirazların cevaplanmasında ÖDSGM genel evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır.

f. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile kursiyerin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen,banka dekont/ATM işlem fişi eklenmemiş, imza ve adresleri olmayan dilekçeler dikkate
alınmayacaktır

EHLİYET SINAVI BARAJ PUANI NEDİR: Yazılı sınavda baraj puanı 70'dir. Bu yıl ilk olarak 10 Şubat'ta yapılan sınavda; 12 ilk yardım, 23 trafik, 9 motor, 6 tane trafik adabı soruları olmak üzere toplam 50 soruyu adaylar cevapladı. Adaylara yöneltilen 50 sorudan 35 doğru yapanlar, bir sonraki aşama olan direksiyon sınavına girmek için hak kazanabilecek.

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