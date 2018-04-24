Ehliyet sınavı soru cevapları 21 Nisan-ÖDSGM sayfası

21 Nisan ehliyet sınav soru cevapları ne zaman yayınlanacak, Milli Eğitim Bakanlığı 21 Nisan ehliyet sınav soru cevapları ÖDSGM resmi sitesiyle aynı anda internethaber'de olacak.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 21 Nisan 2018 tarihinde saat 14:00’te yapılan Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursiyerleri Sınavının ardından sınava giren kursiyerler, soruların ve cevapların yayınlanmasını bekliyor. 21 Nisan’da Trafik ve Çevre dersinden 23 soru, İlk Yardım dersinden 12 soru, Araç Tekniği dersinden 9 soru, Trafik Adabı dersinden ise 9 soru soruldu. Kursiyerler toplam 50 soruya, 60 dakikada yanıt aradı.

21 NİSAN 2018 EHLİYET SINAV SORULARI CEVAPLARI ÖDSGM SORGULAMA: Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi web sitelerinden olan ÖDSGM’de sınav soruları ve cevapları yayınlanıyor. Bakanlığın sorgulama sayfalarından olan ÖDSGM sitesinde sorular yayınlanırken, sonuçlar MEB’in resmi web sitesinde açıklanıyor. ÖDSGM sitesine gitmek için tıklayınız

KAÇ SORUYA DOĞRU CEVAP VERİLİRSE SINAVDAN GEÇİLİR: MEB’in yaptığı sınavlarda 4 yanlış bir doğruyu götürme uygulaması olmadığından ötürü, bakanlık sadece doğru sayılar üzerinden hesaplama yapıyor. 50 soruda her soru 2 puan değerinde. Sınav geçme puanı 70 olarak bakanlık tarafından yayınlandı. 35 soruya doğru cevap veren kursiyer sınavı geçmiş oluyor.

EHLİYET SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK: Ehliyet sonuçları, MEB tarafından ne zaman açıklanacak? MEB’in yayımladığı sınav takvimine göre sınav sonuçları 3 Mayıs 2018 tarihinde açıklanıyor. MEB, sınavların açıklanmasına dair saat açıklaması yapmıyor.

SINAV HANGİ DURUMLARDA GEÇERSİZ SAYILIYOR: Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde kursiyerin sınava girmesi, Geçerli kimlik belgesinin ve onaylı sınav giriş belgesinin (renkli fotoğraflı, çift mühürlü/kaşeli ve çift imzalı) ibraz edilmemesi, e-Sınav ekranındaki fotoğraf ve bilgiler ile sınav giriş belgesindeki bilgilerin farklı olması ve nüfus cüzdanındaki bilgiler ile uyuşmazlık olması durumunda sınav geçersiz sayılıyor.

Herhangi bir kursiyerden ya da dokümandan kursiyerin kopya çektiği salon görevlilerince tespit edilmesi, Kursiyerin yerine başkasının sınava girmesi, Sistemden hatalı fotoğraf yüklenmesi (sistem / nüfus cüzdanına uygun olmayan), Üzerlerinde kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar(işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç, çanta, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneleri kursiyerin yanında bulundurması durumunda hiçbir sebebe bakılmaksızın sınav geçersiz sayılıyor.

e-Sınav uygulama cihazlarına ve merkez demirbaşlarına zarar verilmesi, Sınav komisyon görevlilerinin veya salon görevlilerinin, hazırladığı raporlarda/tutanaklarda veya sınav uygulamasında kaydedilen kamera görüntülerinde, kursiyerin yönergede belirtilen sınav kurallarını ihlal ettiğinin belirlenmesi durumunda da sınav geçersiz sayılacaktır.

DİREKSİYON SINAV TARİHLERİ 2018: 21 Nisan’da sınava girenler, sonuçları 3 Mayıs 2018 tarihinde öğrenecekler. Kursiyerler en az 70 puan aldıkları taktirde, direksiyon sınavına katılma hakkına sahip oluyor. Direksiyon sınavı ise 12 Mayıs 2018 tarihinde yapılması bekleniliyor.