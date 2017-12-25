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Ehliyet sınav sonuçları 23 Aralık ehliyet puan hesaplama

Ehliyet sınav sonuçları 23 Aralık ehliyet puan hesaplama

Ehliyet sınav sonuçları 2018 puan hesaplama nasıl yapılacak? 23 Aralık'ta gerçekleşen ehliyet sınav sonuçları merak ediliyor. 23 Aralık ehliyet sınav sonuçları cevap anahtarı internethaber'de.

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Eklenme Tarihi: 25-12-2017 09:06 - Güncelleme: 25-12-2017 09:06

Binlerce adayın girdiği ehliyet yazılı sınavı 23 Aralık'ta yapıldı. Sınavdan 70 alan adaylar direksiyon sınavına girebilecek. Peki ehliyet sınav sonuçları açıklandı mı ne zaman açıklanacak?

Ehliyet sınavı için geri sayım devam ediyor. Türkiye genelinde birçok lokasyonda gerçekleşecek olan sınavlarla birlikte sürücü belgesi almak için ter dökecek olan vatandaşlar, bu sınavın tarihini iple çekiyor. Binlerce kişi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 23 Aralık'ta yapılan Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 2017/MTSKS-5'e girdi. Binlerce aday sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. MEB ise konuyla ilgili açıklama yaptı.

23 ARALIK EHLİYET SINAV SONUÇLARI 23 Aralık'ta gerçekleşen ehliyet sınavı MEB'in takvimine baktığımız zaman 4 Ocak'ta açıklanacağını görüyoruz. Ehliyet sınav sonuçları açıklandığı andan itibaren haberimizden öğrenebilirsiniz.

EHLİYET SORU VE CEVAPLARI

Ehliyet soru ve cevapları henüz yayınlanmadı. Ehliyet sınav sonuçlarının birkaç gün içinde MEB'in sitesinden yayınlanması bekleniyor. Sınavdan 70 ve üstü puan alan adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanıyor.

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