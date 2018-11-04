Efsane futbolcu Darius Vassel Ankaragücü için geldi!

Ankaragücü'nün Kayserispor'la 13:30'da karşı karşıya geleceği maçı izlemen için Türkiye'ye gelen eski futbolcu Darius Vassel, Ankara'yı çok özlediğini belirterek önemli açıklamalarda bulundu.

Taraftarla tekrar buluşacağım için mutluyum

İngiliz futbolcu Darius Vassell, Spor Toto Süper Lig'de Ankaragücü'nün Kayserispor ile yapacağı maçı izleyeceğini söyleyerek, "Takımın oynadığı stili ve taktiği görmek istiyorum. Değişik bir statta oynuyorlar, eski stadımızda değiller. Takımı canlı görmek istiyorum. Bu nedenle Kayserispor maçını izleyeceğim. Taraftarlarla tekrar buluşacağım için çok mutluyum." şeklinde konuştu.

İleriye dönük yatırım yok

Türk futbolunda son dönemde yaşanan maddi sıkıntılarla ilgili olarak konuşan Vassell, "Ankaragücü'nün yaşadığı sorunların benzerlerini diğer takımlar da yaşıyor. Yanlış transferler, yanlış yatırımlar... İleriye dönük yatırımın olmaması, takımların zor durma düşmesinin ilk nedeni olduğunu düşünüyorum." dedi.