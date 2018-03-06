Edvina Sponza kimdir eski eşi Murat Özyeğin'den servet aldı

İbrahim Kutluay'dan boşanan Demet Şener eşinin kendisini aldattığını açıklamıştı. İbrahim Kutluay'ın birlikte olduğu kişi sosyetik güzel Edvina Sponza çıkmıştı. Demet Şener de boşandıktan sonra Edvina Sponza'ya 500 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı. O davada bomba ifadeler verilirken Edvina Sponza'nın Demet Şener'in evine zarfla iç çamaşırını ve çıplak fotoğraflarını yolladığı ortaya çıktı. Edvina Sponza bununla da yetinmemiş ve Demet Şener'in kardeşinin cep telefonunu da çıplak resimlerini yollamış.

Peki kimdir bu Edvina Sponza, boşandığı eşi Murat Özyeğin ile çocukları var mıydı? Edvina Sponza ünlü işadamı Murat Özyeğin ile evliydi. Sosyetinin ünlü çifti 2012 yılında evliliklerinde kriz yaşamışlardı. Sorunları aşamayan çift 11 yıllık evliliklerini aynı sene noktalamışlardı.

DEDİKODU ÇIKMIŞTI SEBEP ALDATMA DİYE : O dönem Demet Şener ile evli olan İbrahim Kutluay'ın haftanın 4-5 günü eve gitmediği ve Edwina Sponza ile yasak aşk yaşadığı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Demet Şener de boşanma arefesinde yaptığı açıklamada "4 senedir neler yaşadığımı siz biliyorsunuz" diyerek ilişkinin uzun yıllar sürdüğünü ifşa etmişti.

EDVİNA SPONZA EŞİNDEN SERVETLE BOŞANDI: Dünyanın en zengin 250 iş adamı arasında yer alan Fiba Holding'in patronu Hüsnü Özyeğin'in oğlu Murat Özyeğin'le 2001 yılında evlenen İzmirli Edvina Sponza'nın da evliliği 2012 yılında sürpriz bir şekilde noktalandı. Edwina Sponza ve Murat Özyeğin çiftinin 2003'te Lal, 2005'te Ege ve 2010 yılında da Yaz adını verdikleri çocukları dünyaya gelmişti. Edwina Sponza, üç çocuğu ve kendisi için yüklü bir tazminat almıştı.

EDWİNA SPONZA KİMDİR NERELİ : Edwina Sponza, 1974'te İtalyan bir babanın ve İngiliz bir annenin kızı olarak İzmir'de dünyaya geldi. Levanten bir ailenin çocuğudur. İlkokulu İtalyan Okulu'nda, ortaokul ve liseyi ise İzmir Özel Türk Lisesi'nde okudu. 1991 yılında üniversite öğrenimi için İstanbul'a taşındı ve buradan hiç ayrılmadı.



MURAT ÖZYEĞİN İLE OLAN EVLİLİĞİ : 2001 yılında Edwina Sponza sosyete ve iş dünyasının ünlü ismi Murat Özyeğin ile evlendi. Çiftin 13, 10 ve 6 yaşlarında iki kız ve bir oğlan çocukları var.

ŞİMDİ YOGACI OLDU : Edwina Sponza, 2010 yılında başladığı yogayla bağını koparmayıp 2015'te eğitmen oldu.

Edvina Sponza ifşası! Demet Şener'e iç çamaşırını yollamış olay ifade HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN