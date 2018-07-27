''Ebru Özkan'ın serbest bırakılmasını Trump istedi'' iddiası

ABD Türkiye'yi 21 ay sonra cezaevinden tahliye edilen ancak ev hapsine alınan din adamı Andrew Brunson nedeniyle yaptırımla tehdit ederken İsrail beklenmedik bir açıklama yaptı.
Önce ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post ABD Başkanı Donald Trump'ın 14 Temmuz'da İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yu telefonla arayarak İsrail'de 11 Temmuz'da gözaltına alınan Ebru Özkan adlı Türk vatandaşını bırakmasını istediğini yazdı.
NATO ZİRVESİNDE KONUŞTULAR
Gazetede yer alan habere göre Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 11 Temmuz'daki NATO zirvesinde yaptığı görüşmede ABD'li din adamı Andrew Brunson'un serbest bırakılması karşılığında bir anlaşma yaptığı için İsrail'den bunu talep etti.
27 yaşındaki Özkan Kudüs'e yaptığı ziyaretin ardından 11 Haziran'da Türkiye'ye dönmek için geldiği Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda terör örgütleri (Hamas) ile birlikte komplo kurmak ve devlet güvenliğine tehlike arz etmek gibi terörizm suçlamaları ile gözaltına almış, 15 Temmuz'da ise Özkan'ı Türkiye'ye sınır dışı etmişti.
Özkan'ın avukatı suçlamaları reddetmişti.
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