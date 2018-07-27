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''Ebru Özkan'ın serbest bırakılmasını Trump istedi'' iddiası

''Ebru Özkan'ın serbest bırakılmasını Trump istedi'' iddiası

Washington Post gazetesi ABD Başkanı Trump'ın 14 Temmuz'da İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yu arayarak İsrail'de gözaltına alınan Ebru Özkan adlı Türk vatandaşının bırakılmasını istediğini yazdı. İsrail haberi doğrularken, talebin Erdoğan ile Trump arasında ABD'li rahip Brunson'un bırakılması anlaşması çerçevesinde olduğu iddia edildi.

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Eklenme Tarihi: 27-07-2018 10:32 - Güncelleme: 27-07-2018 10:35

ABD Türkiye'yi  21 ay sonra cezaevinden tahliye edilen ancak ev hapsine alınan din adamı Andrew Brunson nedeniyle yaptırımla tehdit ederken İsrail beklenmedik bir açıklama yaptı.

Önce ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post  ABD Başkanı Donald Trump'ın 14 Temmuz'da İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yu telefonla arayarak İsrail'de 11 Temmuz'da gözaltına alınan Ebru Özkan adlı Türk vatandaşını bırakmasını istediğini yazdı. 

NATO ZİRVESİNDE KONUŞTULAR
Gazetede yer alan habere göre Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 11 Temmuz'daki NATO zirvesinde yaptığı görüşmede ABD'li din adamı Andrew Brunson'un serbest bırakılması karşılığında bir anlaşma yaptığı için İsrail'den bunu talep etti. 

27 yaşındaki Özkan Kudüs'e yaptığı ziyaretin ardından 11 Haziran'da Türkiye'ye dönmek için geldiği Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda terör örgütleri (Hamas) ile birlikte komplo kurmak ve devlet güvenliğine tehlike arz etmek gibi terörizm suçlamaları ile gözaltına almış, 15 Temmuz'da ise Özkan'ı Türkiye'ye sınır dışı etmişti.

Özkan'ın avukatı suçlamaları reddetmişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • kundemacı 27 Temmuz 2018 10:42 Onlar Özkan' ı bırakırsa, sende papazı bırakırsın. Siyasilerin yargıya yaptıkları bu müdahaleler yargı bağımsızlığını yok ettiği gibi insanların yargıya güvenin yok olmasını sağladı.

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