Ebebek’in yeni imaj filmi yayında!

İzleyen tüm ebeveynlerin kendisinden bir şeyler bulabileceği imaj reklam filmi, bebek büyütme sürecinde yaşanan ve ömür boyu unutulmayacak en dokunaklı anları konu ediyor.

Reklam filmi ile tüketici odaklı iletişim stratejisini yansıtan marka, ürün iletişiminin ve kampanyalarının yanı sıra aynı zamanda sosyal sorumluluk projeleri, etkinlikler, gerçekleştirdiği ödüllü canlı yayın organizasyonları ve daha birçok farklı çalışmalarıyla da hedef kitlesine sesini duyurmaya devam ediyor.

EBEBEK HAKKINDA

ebebek, annenin ve bebeğin, doğum öncesinden başlayıp 4 yaşa kadar uzanan süreçteki tüm ihtiyaçlarını; kaliteli ürünler, güler yüzlü kadro, yüksek hizmet standartları, hesaplı fiyatlar, uzman bilgisi ve alışveriş sonrası desteğiyle günün 24 saati karşılayan bir internet sitesi ve mağazalar zinciridir. 2001 yılında e-ticaret sitesi ile başladığı tecrübesini 2003 yılı başında fiziki mağazacılığa taşıyan ebebek; ebebek.com internet satış sitesi ve 47 ildeki 121 mağazasıyla anne-babalara hizmet vermeye devam ediyor.