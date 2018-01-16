e-okul veli bilgilendirme MEB sistemi 2018

15 tatil ne zaman başlıyor sömestr tatili için geri sayım başladı. Milyonlara öğrenci 20 Ocak Cuma günü karnesini alacak ve 16 günlük yarıyıl tatiline başlayacak. Peki veliler ve öğrenciler e-okul veli bilgilendirme sistemine nasıl girecek?

Sınavların sona ermesi ile birlikte E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nde yoğunluk yaşanıyor. Karne notlarını hesaplamak isteyen öğrenciler e okul öğrenci giriş yaparak bu işlemi gerçekleştirebiliyor..

E-OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ-MEB 2018

E Okul üzerinden karne notlarını ve daha birçok bilgiyi görüntüleyebilen öğrenciler haberimizdeki adımları izleyerek sistemi giriş yapabilirler. Tek yapmanız gereken aşağıda bulunan bağlantıya tıklayıp, TC kimlik numarası ve bilgilerinizi girmek.

E OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ İLE ÖĞRENCİ GİRİŞ NASIL YAPILIR?

e-Okul sistemine öğrenci girişi yapmak için e-okul.meb.gov.tr adresine tıklayın. Karşınıza gelen mavi ekranın sol tarafında bulunan bilgileri doldurun. Ardından sisteme girişiniz başarılı bir şekilde sağlanacaktır.

E OKUL İLE TAKDİR VE TEŞEKKÜR NASIL HESAPLANIR?

Dönem sonlarında öğrenciler tarafından merak edilen takdir-teşekkür hesaplamaları E-Okul ile yapılabilir. Takdir-teşekkür hesaplamasının yapılabilmesi için, öğrencinin tüm ders notlarının sisteme girilmiş olması gerekir. Öğrencinin takdir-teşekkür belgesi alacağını yıl sonu başarı puanı belirler. Yıl sonu başarı puanı; 85,00 - 100 puan aralığında olanlar takdir belgesi, 70,00 - 84,99 puan aralığında olanlar da teşekkür belgesi alırlar.

İkinci aşamada öğrenciye dair bilgiler istenecektir. Bu bilgiler arasında öğrencinin doğum günü, öğrencinin nüfusa kayıt olduğu il veya ilçe, öğrencinin okuduğu sınıf şubesi, cilt no ve aile sıra no yer almaktadır. Bu bilgileri de girdikten sonra öğrencinin fotoğrafı seçilir ve sisteme giriş yapılır.

e-Okul giriş işlemi böylece tamamlanır ve açılan ekranda sol menüde seçenekler görüntülenir. Sol menüden Not Bilgisi, Devamsızlık Bilgisi, Haftalık Ders Programı, Aldığı Belgeler, Okuduğu Kitaplar, Yıl Sonu Notları, Diploma Puanı, Davranış Notları, Şube Yazılı Ortalamaları ve Sınav Tarihleri gibi birçok işlem ile öğrencinin eğitimine ilişkin son durum görüntülenebilir.

E-OKUL'DA HANGİ BİLGİLER BULUNUR?

Haftalık ders programı: Ders programına göre hangi günlerde hangi derslerin olduğu görülebilir.

Not bilgisi: Öğrencilerin başarı durumu güncel olarak bu bölümden takip edilebilir. Sınavlardan, sözlülerden, ödevlerden alınan puanlar öğretmenler tarafından sisteme girildikten sonra görülebilir.

Devamsızlık bilgisi: Öğrencinin hangi gün okula gittiği hangi gün gitmediği bilgisine ulaşılabilir. Bunun dışında geç kalma durumları da bu bölümden görülebilir.

Sınav tarihleri: Sınav takvimleri belli olduktan sonra, bu bölümde yayınlanır. Öğrenciler ve veliler sınav programının takibini yapabilir.

Bu bilgiler dışında; alınan belgeler, diploma puanı, okunan kitaplar, nakil durumu, pansiyon zaman çizelgesi, pansiyon yemek menüsü, pansiyon devamsızlık bilgisi, pansiyon izin bilgileri gibi bilgilere de E-Okul ile ulaşılabilir.