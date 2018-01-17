E okul vbs giriş EBA takdir ve teşekkür hesaplama robotu

Yoğun sınav döneminin ardından öğrenciler 2 gün sonra 15 günlük yarıyıl tatiline giriyor. Binlerce öğrenci yarıyıl tatiline girmeden notlarına bakmak istiyor. E okul vbs üzerinden giriş yapan öğrenciler sınav sonuçlarını ve not ortalamasını öğrenebilecekler.

E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden takdir teşekkür hesaplama işlemi gerçekleştirmek isteyen öğrenciler, okulların kapanmasına çok kısa bir süre kala bu işlemleri nasıl gerçekleştireceğini öğrenmek istiyor. Yazılı ve sözlü sınavdan alacakları puanları hesaplayarak, son bir ümit olarak öğretmenlerinden not ricasında bulunacak olan öğrenciler, başarı belgesi almanın hesabını yapacak. Takdir teşekkür hesaplama işlemi ise EBA üzerinden yayınlanan program ile kolayca gerçekleştirilebilecek. İşte, E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ve takdir teşekkür hesaplama işlemi hakkında detaylı bilgiler

E OKUL GİRİŞ YAPARAK TAKDİR VE TEŞEKKÜR HESAPLAMA

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriş işlemi için öncelikle öğrencinin bazı bilgilerine ihtiyaç duyulacaktır. e okul Veli Bilgilendirme Sistemi alanında öğrenci TC Kimlik Numarası ve okul numarasını yazarak girişe tıklayın. Bu aşamayı geçtikten sonra karşınıza gelecek olan 'Öğrencinin doğum ayı, nüfusa kayıtlı olduğu il' gibi soruları cevaplamalı ve son olarak öğrencinin fotoğrafını seçerek tamam butonuna tıklayın. An itibariyle giriş yapmış olduğunuz E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden, solda yer alan devamsızlık bilgisi, not bilgisi gibi alanları kolayca görüntüleyebilirsiniz.

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Ortalama hesaplama işlemini gerçekleştirdikten sonra elde edilen ortalamaya göre kontrol edilen takdir teşekkür hesaplama işlemi, EBA üzerinden yayımlanan hesaplama robotu ile kolayca öğrenilebilecek. Aynı zamanda e okul'da yer alan ortalamanıza göre takdir ya da teşekkür alıp almadığınızı görebilirsiniz. Eğer not ortalamanız 85'in üzerindeyse takdir almış sayılıyorsunuz. 70 - 85 arasında ise teşekkür alıyorsunuz.



