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e okul devamsızlık günü sorgulaması karne görüntüleme ekranı

e okul devamsızlık günü sorgulaması karne görüntüleme ekranı

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden sınav sonuçları yayınlanmaya başlarken, e-Okul’da öğrenciler not ortalama işlemlerini görebiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı, e-Okul takdir teşekkür hesaplama işlemlerinde değişikliğe gittiğini açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 16-01-2019 15:40 - Güncelleme: 16-01-2019 15:40

18 Ocak 2019 tarihinde karneler dağıtılırken, öğrenciler takdir teşekkür hesaplama işlemlerini EBA (Eğitim Bilişim Ağı) sitesinde gerçekleştirebiliyor.

Takdir teşekkür hesaplama işlemlerinde Milli Eğitim Bakanlığı değişikliğe gitti. Buna göre; Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

Öğrenciler heyecanla karne gününü beklerken, karneler açıklanmadan belge sorgulaması gerçekleştirebiliyor. MEB'in resmi sitesi olan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sisteminde, öğrenciler internet olmaksızın e-Okul sisteminde sınav sonuçları ve sözlü notlarını gördükten sonra, taktir ve teşekkür hesaplama yapabiliyor. Bu işlemler ‘internet’ olmadan da yapılabilmektedir. EBA'nın sisteminde yer alan ve internetsiz olarak Excel'de ders isimleri değiştirilerek, 1.yazılı, 2.yazılı ve 3.yazılı not bilgileri haricinde, 1.sözlü, 2.sözlü ve 3.sözlü notları yazılarak takdir teşekkür hesaplaması yapılabiliyor. Excel'de kullanımı aktif etmeden ders bilgileri değiştirilmiyor. Aktif edildikten sonra ders bilgileri değiştirilerek gerçek sonuçlar elde edilebiliyor.

e OKUL NEDİR NASIL ÇALIŞIR: Bu sistem sayesinde veliler öğrenciler ile ilgili bir çok veriye ulaşabiliyor. Sınav notları devamsızlık merkezi sınav başarıları ve nakil işlemleri gibi şeyler e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi 2019 ile yapılabilmekte. e-okul ile bir öğrencinin okula kaydından mezuniyetine kadar olan bütün süreci içinde barındırır.

e-okul ile veliler okul tarafından veya öğretmenler tarafından kendilerine yapılan duyurulara ulaşabilir, ders programları derslere giren öğretmenler gibi bilgilere ulaşabilir, sınav tarihleri öğrencinin yaptığı devamsızlıklar gibi şeyler öğrenilebilir.

E OKUL TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA İŞLEMİNDE YENİ SİSTEM: Milli Eğitim Bakanlığı'nın eylül ayında yayımladığı yönetmelik değişikliğine göre takdir teşekkür hesaplama işleminde devamsızlık boyutu önem kazanacak. Öğrencinin başarı puanı takdir ya da teşekkür belgesi almaya yeterli olsa da devamsızlığı 5 günden fazla olanlar bu belgeyi almaya hak kazanamayacak.

İşte, o yönetmelik değişikliği bilgileri;

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

10 GÜNLÜK DEVAMSIZLIK DURUMUNDA AİLEYE YAZI GİDECEK: Yeni yönetmelik değişikliğinde yer alan bir diğer husus ise 10 günlük mazeretsiz devamsızlık oldu. Değişikliğe göre 10 gün ve üzerinde mazeretsiz devamsızlık ve toplamda 30 gün devamsızlığına sahip olan öğrenciler, başarısız sayılarak ailelerine bildirilecek.

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