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E-Devlet soy ağacı sorgulama nasıl yapılıyor e-devlet kilitlendi

E-Devlet soy ağacı sorgulama nasıl yapılıyor e-devlet kilitlendi

E-Devlet’te yeni başlayan soyağacı sorgulama hizmeti büyük ilgi çekti. Vatandaşlar adeta e devletin internet sitesine hücum edince sistem kilitlendi. Peki e-devlet üzerinden soy ağacı sorgulama nasıl yapılıyor? E devlette başka hangi sorgulamalar var giriş ve şifre nasıl olanıyor. İşte E devlet sorgulamaları ve yeni açılan soy agaci sorgulama sistemi.

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Eklenme Tarihi: 08-02-2018 14:20 - Güncelleme: 08-02-2018 15:04

E-Devlet’te alt-üst soy bilgisi sorgulama hizmeti bugün uygulanmaya başlandı. Vatandaşlar kullanıcı adı ve şifreleriyle e devlete giriş yaptıktan sonra Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü altyapısı üzerinden alt-üst soy bilgisi sorgulama hizmetine ulaşabilir.

Soyağacı sorgulama sistemi vatandaşların büyük ilgisini çekince e devlete girişler zaman zaman kilitlendi. E-devlet hesabı yoğunluk sebebiyle hayli yavaş çalışıyor. Soy ağacı bilgisine ulaşmak isteyenlere tavsiyemiz ilerleyen saatlerde bunu denemeleri yönünde.

E devlet sistemine ulaşmayı başaranlar "belge oluştur" diyerek geçmiş yıllara ait soy ağaçlarını görebiliyor. Sistemde bu Alt-üst soy bilgisi sorgulama şeklinde görülüyor. Bu seçeneğe tıklayarak siz de soy ağacınızı görebiliyorsunuz. Bilgiler nüfus müdürlüğü sisteminden çekiliyor.

BU UYARI ÇIKIYOR: Ancak soy ağacı sorgulama hizmetinin yürürlüğe girdiğinin sosyal medyada yayılması üzerine e-devlet sitesi kilitlendi. Alt-üst soy bilgisi sorgulama’ sistemine girenler “Şu anda kullandığınız hizmette yaşanan talep yoğunluğu nedeni ile işleminiz sıraya alınmıştır. İşlem sonucunuz birazdan otomatik olarak görüntülenecektir” uyarısıyla karşılaşıyor.

E DEVLET SORGULAMALARI NELER : E devlet üzerinden mahkeme kararlarından tapularınıza, vergi ödemelerinizden yeni açılan hizmette olduğu gibi soy ağacınıza kadar bir çok bilgiye ulaşabilirsiniz. Trafik cezası sorgulama hizmeti de bunlardan biri. E devlet üzerinden sorgulama yapabileceğiniz hizmetler şöyle sıralanıyor;

Mahkeme Dava Dosyası Sorgulama,  Adli Sicil Kaydı Sorgulama ve Belge Doğrulama, Gelir Testi Sonucu Sorgulama, Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama, Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları İstihdam Başvuru Sorgulama, BİMER Yeni Başvuru, BİMER Başvuru Sonucu Sorgulama, Mobil/Sabit/İnternet/Kablo TV/Uydu İşletmecilerinden Borç ve Alacak Sorgulama, Baz İstasyonları Ölçüm Bilgileri, IMEI - Cep Telefonu Numarası Eşleştirme, IMEI Kaydet, IMEI Sorgulama, Numara Taşıma Sorgulama, Poliçe Sorgulama (DASK) , Araç Sorgulama, Sürücü Belgesi Ceza Puanı Sorgulama, MEB Sınav Sonuç Sorgulama, MEB Sınav Yeri Sorgulama, Askerlik Durum Belgesi Sorgulama, ASAL Bedelli Askerlik Başvurusu, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) Hesap Bilgileri Sorgulama, 
Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) İhlali Geçiş Bilgileri Sorgulama, SGK üzerinden 4A Emekli Aylığı Kesintileri, 4A Emekli Aylık Bilgisi, 4A Emekli Ödeme Bilgileri, 4B Borç Durumu, 4B Emekli Aylığı Kesintileri, 4B Aylık Bilgisi, emekli olunca ne kadar emekli maaşı alacağınızı sorgulama, 4B Tescil Kaydı, 4C Emekli Aylığı Kesintileri, 4C Bir Aylık Maaş Tercihi, 4C Tescil Kaydı sorgulama yapabilirsiniz.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • eddd 08 Şubat 2018 15:33 Bir haber yaptınız şu an e devlete girilemiyor vah vah vah

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