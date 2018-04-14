e devlet şifremi unuttum yeni şifreyi nasıl alırım-kaç para?

e devlet şifremi nası yenilerim, e devlet şifremi unuttum ikinci kez nasıl yeni e devlet şifresi alırım soruları binlerce vatandaş tarafından merak konusu oldu. alt/üst sorgulama sayfasının yeniden erişime açılmasının ardından e devlet şifresi alma işlemi yeniden gündeme geldi. Peki edevlet şifre yenileme nasıl olur?

E DEVLET ŞİFRE YENİLEME NASIL YAPILIR: Daha önce e-Devlet şifresini almış olanlar ise uzun süre girmedikleri için e-Devlet şifresini unutmuş durumdalar. Bu yüzden de e-Devlet şifresini nasıl yenileyebileceklerini merak ediyorlar.

e-Devlet şifre yenileme işlemi için aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz;

160 numaralı e-Devlet Kapısı İletişim Merkezi ile görüşmek,

PTT şubelerinden yeni şifre zarfı almak, (4 TL işlem ücreti)

Şifrenin kaybedilmesi, unutulması vb. durumlarda PTT'den alınacak her şifre için ayrıca 4 TL ücret ödenmektedir

Daha önceden cep telefonu onaylandıysa, cep telefonuna gelen SMS kodu ile şifre sıfırlamak,

Daha önceden e-posta onaylandıysa, e-posta adresine gelecek olan kod ile şifre sıfırlamak,

İnternet bankacılığı yoluyla müşterisi olduğunuz bankanın internet şubesi sayfasına giriş yaparak e-Devlet şifresine ihtiyaç duymadan e-Devlet'e giriş yapabilir ve şifrenizi değiştirebilirsiniz.

Mobil imza veya elektronik imza kullanıcısıysanız, bunlardan biri ile de sisteme giriş yaparak şifrenizi değiştirebilirsiniz.

YENİ ŞİFRE ÜCRETİ: Şifrenin kaybedilmesi, unutulması vb. durumlarda PTT'den alınacak her şifre için ayrıca 4 TL ücret ödenmektedir. Bu işlem masrafı dışında herhangi bir yıllık ücret ödenmesi söz konusu değildir.

Öte yandan yurt dışında yaşayan vatandaşlar da Elçilik ve Konsolosluk yardımıyla ücretsiz olarak e-Devlet şifresini temin edebilirler.