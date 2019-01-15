e bordro maaş sorgulama 2019 ocak ayı Maliye Bakanlığı açıldı

e bordro maaş sorgulama işlemi Maliye Bakanlığı tarafından çalışanların erişime açıldı. Maaş döneminde özellikle aranan e bordo sistemi özellikle ocak ayında, zamlı maaşların yatacağı dönemde çalışanların gündeminde. Peki e bordro maaş sorgulama nasıl yapılır, Maliye Bakanlığı TC ile maaş sorgulama sayfası haberimizde...

e-Bordro özellikle maaş dönemlerinde sık sık gündeme geliyor. Maaş bordronuzda T.C. kimlik numaranız, adınız, soyadınız, SGK sicil numaranız, vergi numaranız ve imzanız bulunmaktadır. Aldığınız net ve brüt maaş, sigorta prim ödemeniz, maaşınızdaki kesintiler gibi bilgiler yazar. Maaş bordrosu, işçileri tek tek bilgilerinin olduğu ücret hesap pusulası şeklinde ve işletmenin bütününü bölüm bölüm veya toplu olarak gösteren listeler şeklinde olmalıdır.

E BORDRO NASIL SORGULANIR: E Devlet’e giriş yaptıktan sonra e hizmetler kısmından Maliye Bakanlığı başlığı altında e- Bordro hizmetini görüntüleyebilir, yıl ve ay seçimi yaparak sorgulama yapılabilirsiniz. (https://www.turkiye.gov.tr/e-bordro-sorgulama) İsterseniz maaş bordronuzu yine aynı sayfada yer alan “Yazdır” butonu yardımıyla yazdırabilirsiniz.

E BORDRO MAAŞ SORGULAMA EKRANI

ÖZEL SEKTÖRDE MAAŞ BORDROSU ÇIKARMA İŞLEMİ: Özel sektörde çalışanlar maaş bordrosu alabilmek için çalıştıkları kurumun İnsan Kaynakları departmanına başvurarak maaş bordrolarını elde edebilir. Memurlar bordro sorgulamalarını E devlet üzerinden yapabilir. Sistem üzerinden geçmişe yönelik maaş bilgisi de görüntülenebilir.

E Bordro uygulama sayesinde maaş bordroları internet üzerinden sorgulanabilmektedir. Ancak bu hizmetten sadece devlet memurları yararlanır. Özel sektörde çalışanlar ve 4C veya farklı şekilde sözleşmeli olarak çalışan memurlar bu sistemden yararlanamaz.