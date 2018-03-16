Düşen uçakla ilgili dikkat çeken detay: Çukur dizisinde kullanılmış!

Airporthaber'in haberine göre, Başaran Holding’e ait MC Havacılık bünyesinde hizmet veren TC-TRB tescilli Challenger 604 tipi uçakla ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı.

ÇUKUR'DA KULLANILMIŞ: Şarika’dan kalktıktan sonra İran hava sahası üzerinde henüz bilinmeyen bir sebeple düşen uçak, Show TV'nin sevilen dizisi Çukur'un ekim ayında yayınlanan ilk bölümünde bir sahnede yer almış.

Dizinin başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli’nin, sevgilisini sürpriz olarak Paris’e götürdüğü sahnede görünen uçak, apronda özel misafirlerini bekliyor ve sonrasında uçağın içerisinden de görüntüler ekrana yansıyor.

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Düşen uçaktaki şanslı iki koltuk