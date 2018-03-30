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Düşen jet ile ilgili flaş gelişme! Kayıp pliot 2 Nisan'da...

Düşen jet ile ilgili flaş gelişme! Kayıp pliot 2 Nisan'da...

Dubai'de düşen jette hayatını kaybeden isimlerden olan ve bir türlü ulaşılamayan Beril Gebeş'le ilgili yeni bir karar alındı. Gebeş'in cenazesini arama çalışmaları yeniden başlıyor.

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Eklenme Tarihi: 30-03-2018 09:58 - Güncelleme: 30-03-2018 09:58

Dubai'de Mina Başaran ve 7 arkadaşının bekarlığa veda partisi sonrası Türkiye'ye dönerken İran'da 11 Mart'ta düşen özel jetle ilgili ilk rapor hazırlandı. Bölgede inceleme yapan Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü uzmanları, uçağın bakım ve ruhsatında herhangi bir sorun tespit edilmediğini bildirdi.

Yapılan testler neticesinde ise uçağın ikinci pilotu Melike Kuvvet ve hostes Eda Uslu'da alkol ve toksik maddeye rastlanmadı.

Öte yandan İran'da 21 Mart-1 Nisan tarihleri arası Nevruz bayramı olarak kutlandığından bölgede çalışmalara ara verildiği, 2 Nisan itibariyle cenazesi bulunamayan pilot Beril Gebeş'e ilişkin de çalışmaların yeniden başlatılacağı öğrenildi.

ARKADAŞINDAN DUYGUSAL MESAJ: Bu arada kazada hayatını kaybeden Liana Hananel'in kızı Siena ile fotoğrafını paylaşan arkadaşı Hande Gülşen, "Canım Lily'im. Keşke kelimelere sığsa sana olan özlem ve sevgimiz. Siena bebeğin her zaman kocaman bir ailesi olacak. Bizden uzakta olsan da anılarımızla her gün seni yaşatıyor olacağız" notunu yazdı. Bu duygusal mesaj, binlerce kişi tarafından beğeni aldı.

SOSYAL MEDYADA ANILDI

Kazada hayatını kaybeden Liana Hananel, geride minik yavrusu Siena'yı bıraktı. Arkadaşları onu sosyal medyada yayınladıkları mesajla andı.

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