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Dünyada en çok FETÖ'cüyü kabul eden ülke

Dünyada en çok FETÖ'cüyü kabul eden ülke

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili, “Dünyada en çok FETÖ’cüyü ülkesinde kabul eden ABD’dir.” dedi.

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Eklenme Tarihi: 14-07-2018 11:29 - Güncelleme: 14-07-2018 11:29

Büyükelçilik binasında yabancı gazetecilere yönelik basın toplantısı düzenleyen Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, 15 Temmuz gecesi yaşananların iyi anlaşılması gerektiğini ve darbe girişimine kalkışanların terör örgütü mensupları olduğunu vurguladı.

Musa, darbe girişimi gecesinde devlet binalarına ateş edildiğini, 2 binden fazla vatandaşın yaralandığını ve 250'den fazla şehit olduğunu anımsatarak, Türkiye’nin iki yıldır devam eden soruşturmanın neticesinde darbe girişiminin boyutunu daha iyi anladığını kaydetti.

Darbe girişiminde devlet hiyerarşinin yok edildiğini ve FETÖ'nün sözde imamların üst düzey askerlere emir verdiğini anlatan Büyükelçi Musa, "ByLock" sayesinde 250 bin FETÖ üyesinin deşifre edildiğini belirtti..

Ele geçirilen FETÖ’ye ait elektronik bir hafıza kartının sayesinde örgüte üye polislerin isimlerinin tespit edildiğini kaydeden Musa, tespit edilen ve deşifre edilen bu isimlerden hareketle soruşturmaların yürütüldüğünü anlattı.

Musa, FETÖ elebaşlarının devlet kurumlarındaki stratejik pozisyonları ele geçirerek devlete zarar verdiğini anımsatarak, bu durum karşısında hükümetin önlemler almak durumunda olduğunu vurguladı.

Musa, FETÖ ile mücadele kapsamında 126 bin 655 devlet memurunun görevlerinden ihraç edildiğini belirterek, bunlardan bazılarının yurt dışına kaçtığını, bazılarının ise hapis cezasına çarptırıldığını söyledi.

Musa, Türkiye'de olağanüstü halin kalkmasından sonra da FETÖ ile mücadelenin devam edeceğini belirtti.

FETÖ elebaşlarının ABD, Almanya ve Yunanistan’a kaçtığını hatırlatan Musa, “Dünyada en çok FETÖ’cüyü ülkesinde kabul eden ABD’dir.” dedi.

Musa, Fransa'da çok sayıda FETÖ'ye bağlı eğitim merkezi ve yapıların olduğuna dikkati çekerek, "Bu yapının arkasında bir istihbaratın olduğunu biliyoruz. Bu istihbarat bu yapıyı finansal ve yapısal olarak destekliyor." diye konuştu.

FETÖ'nün dünyanın birçok yerinden destek aldığına işaret eden Musa, Fransız makamlarına FETÖ'nün ülkedeki yapılanmaları hakkında bilgi verdiğini, bazı FETÖ'cü iş adamlarının mal varlıklarına el konulmasını istediğini ancak henüz kendisine geri dönüş olmadığını ifade etti.

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Kaynak : AA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Gezi Yolu___________________________ 14 Temmuz 2018 11:56 Bence Dünyada en çok Gülen Cemaati ve FETÖ'cüyü barındıran ülkeler sıralamasında Türkiye birinci!...Özellikle Siyaset merkezi Ankara!......

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