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Dünya Günü nedir 22 Nisan önemi bugün ne oldu?

Dünya Günü nedir 22 Nisan önemi bugün ne oldu?

Dünya Günü nedir, neden kutlanır, 22 Nisan'da ne oldu ve 22 Nisan Dünya Günü kaç yıldır kutlanıyor soruları merak konusu oldu. Google da bu özel günü unutmadı ve Doodle hazırladı. 22 Nisan'ın amacı amacı dünyamızın yaşamı ve güzelliğini kutlayarak karşı karşıya kaldığı çevresel tehditlere dikkat çekmektir. 22 Nisan 1970 günü ilk Dünya Günü kutlamaları olarak tarihe geçmiştir.

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Eklenme Tarihi: 22-04-2018 10:55 - Güncelleme: 22-04-2018 11:00

22 Nisan'da ne oldu, 22 Nisan Dünya Günü nedir soruları Google'ın yaptığı bu güne özel Doodle sonrası merak konusu oldu. 22 Nisan Dünya Günü neden kutlanır, anlamı nedir sorularının tüm cevapları haberimizde.

DÜNYA GÜNÜ NEDİR: 22 Nisan Dünya Günü, ilk olarak San Francisco’da 1969 yılında düzenlenen Ulusal UNESCO Dünya Konferansında John McConnell tarafından dünyamızın yaşamı ve güzelliğini kutlayarak karşı karşıya kaldığı çevresel tehditlere dikkat çekmek amacıyla bir özel gün düzenlenmesi fikri ile ortaya çıkmıştır.

John McConnell, Dünya Günü kutlamaları için tarih olarak ekinoks (gece ve gündüzün eşit olduğu) zamanı yani 21 Mart'ı önermiştir. Daha sonra ise çevre sorunlarına büyük bir kamuoyu ile tepki gösteren ilk hareket, Wisconsin Senatörü Gaylord Nelson’un desteği ile ve Denis Hayes'in organizatörlüğünde 22 Nisan 1970 günü ilk Dünya Günü kutlamaları olarak tarihe geçmiştir. Bu kutlamalara yaklaşık 20 milyon kişi katılmış, birçok konferans ve sempozyum düzenlenerek, çevre sorunlarına dikkat çekilerek ABD’nin ilk 'Temiz Hava Yasası' ve 'Temiz Su Yasaları' hazırlanmıştır.

DÜNYA GÜNÜ İÇİN İPUÇLARI: Bugün, bizden önce nesiller boyu devam eden zengin, geniş Dünya'yı onurlandırıyor ve hayatı beslemeye ve merak uyandırmaya devam ediyor. Tahmini olarak 4.543 milyar yaşında olan Dünya, yaşamı barındırdığı bilinen Evrende hala bilinen tek nesne. Aynı zamanda Güneş Sistemi'ndeki en yoğun gezegendir ve dört karasal gezegenin en büyüğüdür. Bize sorarsanız, bu, hayranlıkla ilham dolu nitelikler listesi.

Bugünkü Doodle, kirlenmiş ve iklim değişikliğinden olumsuz etkilenen bir Dünya hakkında bir rüya gören bir tilki hikayesini izliyor. Tilki bir şaşkınlıkla uyanır ve acilen Dünya'ya bakmak için küçük yaşam tarzı değişiklikleri yapmaya başlar. Yol boyunca, tilki, çevreyi korumak ve beslemek arayışına katılmak için - kedi Momo ve Google Weather'in en sevdiği kurbağası da dahil olmak üzere - arkadaşlarını canlandırıyor.

Mercan ağartması ve kirlilik gibi şeylerle mücadele etmek için, üç çevreci, daha az et yeme, araba kullanma ve kullanılmayan elektronik cihazların fişini çekme gibi harekete geçmek için ilham alıyor. Minik hayvanlar için bazı kahramanca işler!

Google Arama'da Dünya Gününü kutlama

Dünya Günü kutlaması orada bitmiyor! Doodle, Google Arama'nın ötesine tıklayarak, Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı'yla birlikte yaban hayatı koruma, Okyanus Ajansı ile mercan resifinin korunması gibi kritik koruma çabalarını destekleme dahil olmak üzere gezegenimizi koruma konusundaki rolünüze yardımcı olacak Kolay Earth Günü ipuçlarını bulacaksınız. Ve Jane Goodall Enstitüsü ile yağmur ormanlarının korunması.

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