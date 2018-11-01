Dünya Altın Konseyi açıkladı Türkiye ne kadar altın aldı? Kaçıncı sırada yer alıyor?

Rus Kommersant Gazetesi’nin haberine göre Dünya Altın Konseyi (WGC) 2018’in 3. çeyrek rakamlarını paylaştı. Buna göre merkez bankaları altın rezervlerini 165 ton artırarak 32.960 tona çıkardı. Rusya ve Türkiye'nin merkez bankaları en fazla altın alanlar kategorisinde ilk 2 sırada yer aldı.

TÜRKİYE 18.5 TON ALTIN ALDI

WGC tarafından açıklanan verilere göre Rusya Merkez Bankası, üç ayda 92 ton üzerinde altın satın aldı ve rezerv miktarını 2.036 tona çıkardı. Türkiye Merkez Bankası da, 18.5 ton altın satın alarak 258.6 tonluk altın rezervine ulaştı. Türkiye, altına en fazla yatırım yapan 2. ülke oldu.

RUSYA 5., TÜRKİYE 21. SIRADA

Bu arada WGC, en büyük altın rezervlerine sahip ülkeleri de açıkladı. Buna göre ABD, Almanya, IMF ve İtalya'yı izleyen Rusya 5., Türkiye ise Avusturya ve Belçika'nın arasında 21. sırada yer aldı.

'BELİRSİZLİK REZERVLER ÇEŞİTLENDİRİLİYOR'

Rus Alfa Bank yöneticisi Nataliya Orlova, altın rezervlerini artırmanın küresel ticarette ve küresel finans piyasalarında belirsizlik olduğu dönemlerde rezervleri çeşitlendirmek için başvurulan bir yöntem olduğunu kaydetti.

'RUSYA VE TÜRKİYE, RİSKLERE KARŞI KORUMA SAĞLIYOR'

Kommersant haberinde ABD'nin Moskova ve Ankara'ya ağustosta yeni ekonomik yaptırımlar uyguladığı anımsatılarak, Rusya ve Türkiye'nin rezervlerini jeopolitik risklerden korumak istediği de kaydedildi.