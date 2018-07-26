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Dudaklarına inşaat silikonu enjekte edilmişti! Erdoğan'a çağrı yaptı

Dudaklarına inşaat silikonu enjekte edilmişti! Erdoğan'a çağrı yaptı

Sahte bir doktora yaptırdığı dudak silikonu sebebiyle gündeme gelen Güllü S. alacak davasında kendisine yardımcı olunması için Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) başvurdu.

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Eklenme Tarihi: 26-07-2018 11:07 - Güncelleme: 26-07-2018 11:07

Hürriyet'te yer alan habere göre, S., başvuru dilekçesinde, 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye oy verdiğini gösteren, sandık başında oy pusulalarıyla çekilmiş fotoğraflarını ekledi.

S.'nin başvurusu, CİMER'in dilekçeyi mahkemeye göndermesiyle ortaya çıktı. S., sandık başında mühürlü oy pusulalarıyla çekilmiş fotoğrafı ile yaptığı CİMER başvurusunda şunları yazdı:

"İmkanlarımı zorlayarak açtığım davada yine erteleme verilerek, alacağıma kavuşmama engel olundu. Dosyada teminat mektubu vardır. Çocuklarımın ve ailemini geçimini bu parayı alamadığımdan yapamıyorum. Sevgili başkanım, yıllardır AKP liderimiz olarak hep bütün benliğimle AK partiliyim ve oyumuzu ailecek sizden yana kullanıyoruz. Konuyla ilgili yardımınızı rica ediyorum."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • ahmet 26 Temmuz 2018 12:10 o oyun maalesef bizim oylarımızla aynı olamaz... o oy dudaklar için...15 temmuz ruhunu taşıyanlarla aynı olması imkansız..kesinlikle yardım edilmemeli... çıkar amaçlı...

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