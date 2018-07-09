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Dray nedir trenin dray olması demek ne demek anlamı

Dray nedir trenin dray olması demek ne demek anlamı

Dray nedir, dray neye denir, dray kelime anlamı nedir soruları yaşanan talihsiz tren kazasının ardından akıllara takıldı. Tren kazasındaki en büyük ihtimallerden biri olan dray trenin rayla temasının bitmesi anlamına geliyor. İşte Başbakanlık dray açıklaması tam metni

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Eklenme Tarihi: 09-07-2018 12:15 - Güncelleme: 09-07-2018 12:15

Dray ne demek araştırması yaşanan korkunç tren kazasının ardından akıllara takıldı ve araştırılmaya başladı. Dray, yaşanan tren kazalarının ardından gündeme gelen ihtimaller arasında yer almaktadır. Tam manasıyla trenin rayla temasının ortadan kalkması anlamına gelen dray, son olarak Edirne-Halkalı seferinde yaşanmıştır. Dray kelimesini son olarak kullanan Başbakanlık, şu ifadelere yer vermişti;

"Edirne-Halkalı seferini yapan banliyö treninin Muratlı-Balabanlı bölgesine geldiğinde dray olması sonucu kaza meydana gelmiştir. Yaralılar ve hayatını kaybeden vatandaşlarımız var. Yaralılarımıza acil şifalar, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına ise baş sağlığı diliyorum. Sayın Başbakanımız, kazanın ardından bölgeye giden Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan ile telefonla görüşerek olay hakkında bilgi aldı. Gelişmeler an be an takip edilmektedir."

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca  Tekirdağ’daki tren kazasının aşırı yağış nedeniyle menfez ile ray arasındaki toprağın boşalması sonucu meydana geldiğinin belirlendiği bildirildi.

24 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ:  Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Ara kurtarma çalışmaları tamamlandı. 24 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yağış sebebiyle zeminin çok yumuşak olması başlangıçta zorluklara sebep olsa da etkili bir şekilde çalışmlarımız devam etmiştir."

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan: 124 vatandaşımız yaralı, hastanede tedavi altında. Yaralılarımıza Allah'tan şifa diliyorum.

Ulaştırma Bakanı: Yoldaki kontroller Nisan ayında yapılmış. Saat 14:20'den sonra düşen aşırı yağıştan dolayı tren raylarıyla yol arasındaki malzemeyi götürmüştür. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • SÜRAT 09 Temmuz 2018 12:50 Madem hava muhalefeti var, yavaşlasana be adam!

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