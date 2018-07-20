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Dövmesi var diye bıçaklandı!

Dövmesi var diye bıçaklandı!

KARAMAN'da dövme yaptığı iş yerinin karşısındaki parkta oturan Barış Aybar, "Vücudunda niye dövme var?" diyen 3 kişinin saldırısına uğradı. Sol bacağından iki bıçak darbesi alan Aybar, kanlar içinde yere yığıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Eklenme Tarihi: 20-07-2018 13:55 - Güncelleme: 20-07-2018 13:59

DHA'nın aktardığına göre olay, Külhan Mahallesi Nusret Uysal Çocuk Parkı'nda meydana geldi. Dövmeci Barış Aybar'a, iş yerinin karşısındaki çocuk parkındaki bankta otururken yanına gelen 3 kişi "Vücudunda niye dövme var?" diyerek bıçakla saldırdı. 

SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞU BELİRTİLDİ
Sol bacağından iki bıçak darbesi alan Aybar, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan Aybar'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis, olayın ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Kaynak : DHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Misafir 20 Temmuz 2018 15:13 Ula dangalak herifler sizene günahsa Kul ile Allah arasında be şerefsiz dövmesi var diye bıçaklamak hangi kitapta hangi dinde var

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