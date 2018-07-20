Dövmesi var diye bıçaklandı!

DHA'nın aktardığına göre olay, Külhan Mahallesi Nusret Uysal Çocuk Parkı'nda meydana geldi. Dövmeci Barış Aybar'a, iş yerinin karşısındaki çocuk parkındaki bankta otururken yanına gelen 3 kişi "Vücudunda niye dövme var?" diyerek bıçakla saldırdı.

SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞU BELİRTİLDİ

Sol bacağından iki bıçak darbesi alan Aybar, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan Aybar'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis, olayın ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.