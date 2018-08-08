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Döviz kuruyla Türkiye'yi terbiye! Mehmet Acet yazdı

Döviz kuruyla Türkiye'yi terbiye! Mehmet Acet yazdı

Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Acet, önceki gün tarihi zirveyi gören dolar/TL, kuru tartışmalarını değerlendirdi. Acet, ABD'nin kendisine diklenen Türkiye'yi dolar ile terbiye ettiğini yazdı.

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Eklenme Tarihi: 08-08-2018 10:29 - Güncelleme: 08-08-2018 10:29

Dolar/TL önceki gün illikit piyasada 5.4271 ile tarihi zirveyi gördükten sonra dün sabah 5.18 seviyesine kadar gerilese de, günün kalanında 5.30 seviyesinin etrafında dalgalandı. ABD ile ilişkilerde yaşanan gerilim sonrası doların yükselişi, bu kapsamda Türk heyetinin ABD'ye gitmesiyle doların ateşi az da olsa dindi. Peki doların seyri bundan sonra nasıl olur?

Ekonomistlerle görüşen Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Acet, "Türkiye'yi döviz kuruyla terbiye etmek" başlıklı köşesinde kurdaki tırmanışın ekonomiye etkisini konuşulan iki türlü senaryo ile anlattı:

Dolar/TL bugün ne durumda tansiyon düştü mü

Dolar kurunda iki senaryo: 1-Kurdaki bu oynaklık, nerede duracağı belli olmayan hareketlilik kısa vadeli olursa etkisi zayıf olur. 5,40’ları gören dolar kuru, hızlı bir şekilde gerileyip 5’in altına da düşebilir. Böyle olursa, ekonomi bundan fazla etkilenmez.

2-Ama eğer iş uzarsa, daha doğrusu dolar yükseldiği yerden aşağı doğru inmezse o zaman bu yeni durumun ekonomi üzerinde bir tahribata yol açması kaçınılmaz hale gelir, deniyor.

İşlerin bu noktaya gelmesinde ekonominin kendi dinamiklerinin etkisini göz ardı etmek mümkün olmasa da, ABD ile yaşanan siyasi gerilimin döviz kurlarının tırmanışını tetiklediği ortada."

"Yaptırımların devamının gelme ihtimali": “Piyasalar” dediğimiz mekanizmanın bir sözcüsü falan bulunmuyor" diyen Acet, konuştuğu ekonomistin açıklamalarını aktardı:

“ABD’nin Türkiye’ye dönük sembolik düzeydeki yaptırımlarının devamının gelme ihtimali, bunun üstüne yurtdışından sermaye ihtiyacı olan Türkiye’nin bu sermayeyi bulmakta zorlanması ve bu durumun ürettiği karamsarlık havası diye tanımlayabiliriz bu son durumu”

"Bruson meselesi çözülse bile iş bitti diyecek miyiz" diye kritik bir soru soran yazar, Nikaragua lideri Ortaga'nın sözleriyle yazısını tamamlıyor:

"ABD normal bir ilişki değil, teslimiyetçilik hatta yaltaklanma istiyor": "Yoksa, bu iş F-35’lere, S 400’lere kadar falan gidecek mi? Yazının başında Amerika’nın Ankara Büyükelçiliği’nin gerilimi azaltma niyetiyle yaptığını düşündüğümüz açıklamasından söz etmiştik.

Sonunu Nikaragua Cumhurbaşkanı Daniel Ortega’nın bir İspanyol yayın kuruluşuna yaptığı açıklamayla bitirelim ki bir denge oluşsun: “ABD dış politikası genişlemecilik ve baskıya dayanıyor. Biz ABD ile daima normal ilişkiler kurmaya çalıştık ama karşılığında hep saldırganlık gördük. Günün sonunda şunu anladık: ABD normal bir ilişki değil, teslimiyetçilik hatta yaltaklanma istiyor.”

Mehmet Acet'in yazısının tamamı

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • k.k.k 08 Ağustos 2018 10:53 ABD'den müttefik olmaz. ABD kendinden başkasını düşünmez. Bugüne kadar bakınız, bizim istediğimiz herşeye karşı çıkmışlardır, istemediğimiz herşeye de onay vermişlerdir. ABD ile bizim kötü olmamız için daha ne olması gerekiyor ? Yani illa gelip füze mi fırlatması lazım. Yapmadıkları ne kaldı ? Bana kalırsa Brunson konusunda, bu heyet ABD'ye gittiğinde, dolar 10 tl'de olsa ABD'ye hiçbir şekilde taviz verilmeyeceğini anlatmalı ! Ben hükümetin yanındayım kardeşim bu konuda. Herkes bedel ödemeli bu ülkede. Yoksa başka türlü ABD'den yakamızı kurtaramayız...

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