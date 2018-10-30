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Donarak şehit olan askerlere ilişkin Süleyman Soylu'dan açıklamalar

Donarak şehit olan askerlere ilişkin Süleyman Soylu'dan açıklamalar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan donarak şehit olan askerlere ilişkin son dakika açıklamalar geldi. Olay gününü anlatan Soylu, sosyal medyada paylaşan görüntüleri elinde tutarak yalan olduğunu vurguladı.

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Eklenme Tarihi: 30-10-2018 09:30 - Güncelleme: 30-10-2018 10:33

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'de donarak hayatını kaybeden iki askere ilişkin açıklamada bulundu. Askerlerin bölgeye bırakıldıktan sonra hava şartlarının aniden değiştiğini belirten Soylu, giyim ve ekipmanların kış şartlarına uygun olduğuna dikkat çekti. 

Şehit askerlere ilişkin spekülatif bilgileri sıralayan Bakan Soylu, TİM komutanının ise deneyimli bir isim olduğunu belirtti.

Olay fotoğraf gerçek mi?
Bakan Soylu askerlerin şehit olmasının ardından sosyal medyada paylaşılan fotoğraf karesiyle ilgili gerçekleri de açıkladı. Bu fotoğraf şehit askerlere ait değil.

İşte Süleyman Soylu'nun donarak şehit olan askerlerimize ilişkin anlattıkları:

21 TİMLE YAPILAN OPERASYON : Tunceli'ye terörist grubunu intikal ettirmeye çalışıldığı istihbarat birimlerince haber alındı. Jandarmamız 1 Ekim'den itibaren 21 tim ile operasyona başladı. Şehitlerimiz de bu timlerden 12 kişilik timlerin içerisinde bulunuyordu. Operasyon bölgesi 2300 rakımda. Karayolu ulaşımı olmayan, ağaçlık veya başka bir sığınma yeri bulunmayan zorlu bir bölgedir. 

HAVA ŞARTLARI ANİDEN DEĞİŞTİ : Timlerin bölgeye bırakılmasından sonra hava şartları aniden ağırlaştı. Hava şartları kötüleşip, tipi bastırınca 26 Ekim'de timlerin geri çekilmesi konusunda komutanlar talimat veriyor. Bölgeye defaatle denenmesine rağmen, ki aynı aynı helikopter pilotu denemesine rağmen; 2-3-4-5 tipi nedeniyle oraya inemedi. 

YAYA OLARAK GİTMEK ZORUNDA KALDILAR
Arkadaşlarımız terörist saldırısına ve EYP riskine rağmen, yaya olarak bölgeye intikal etmeye çalıştılar. Ve 26 Ekim'de güçlükle time ulaşan personelimiz tarafından hipotermi geçiren iki evladımıza müdahale yapıldı.

NABZI ATIYORDU ANCAK...
Elbette evlatlar alındıktan sonra, evlatlarımızın şehit olduğu değerlendirmiş, askerimiz, nabzının attığını fark edince elinde geleni yapmıştır. Bir askerimiz helikopterde diğeri ise hastanede şehadete ermiştir. 

Bakan Soylu sosyal medyada herkesin 'donarak şehit olan askerlerin' fotoğrafı diye paylaştığı karenin gerçekle ilgisi olmadığını da açıkladı. 

GİYSİ VE EKİPMALAR KIŞ ŞARTLARINA UYGUN
Şehit olan askerlerin üzerindeki giysi ve ekipman, Jandarma Genel Komutanlığının kullandığı dünya standartlarında, ağır kış şartları için özel olarak üretilmiş ekipmanlardır. Ağır kış şartları için özel üretilmiş ekipmanlardır. Ne teçhizat eksiğimiz ne hazırlıksız gitmemiz söz konusudur.

Arkadaşlarımız telsiz iletişimi hiç kesilmedi. Hipotermi dediğimiz olay her insanda aynı koşullarda etki göstermeyebiliyor. Hem tipi, hem aşırı bir yağmura maruz kalıyorlar. Tipi kahramanlarımızı zor koşullar altında bırakıyor.

TİM KOMUTANI
Oradaki tim komutanı, Karadeniz'deki operasyonlardan geldi. Her meseleyi kendi anlayışlarının devam etmesi için ortaya koyan, terörle mücadele gibi bir milli meselede 'Acaba ne yapabilirim' diyen bir güruh söz konusu.

SORUMLULUĞU HİSSEDİYORUM
Bu olayla ilgili sorumluluğumuzu hissediyoruz. Ben Bakan olarak ve en alt birimdeki arkadaşlarımıza kadar hepimiz sorumluyuz. Bu sorumluluğumuzu aynı şekilde devam ettiriyoruz. Hemen müfettişlerimizi görevlendirdik. Onlar gerekli inceleme ve soruşturmaları yapacaklar."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR19 YORUM

  • mızrak 30 Ekim 2018 10:55 ulan be bir kerede olsun hatanızı kabulenin be kışlık donanım yersiz ve kalitesiz bu kadar felakaet başa gelmeden önce gerekli önlemler alınmalı geldikten sonra kıvırtmanın yalanın dolanın dövünmenin anlamı yokkk o kadar

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KİMDİR ?
Süleyman Soylu
SÜLEYMAN SOYLU KİMDİR?

Aslen Trabzon Of'lu bir ailenin çocuğu olan Soylu 1969 yılında İstanbul'da doğdu. İçişleri Bakanı olan Süleyman Soylu'nun eşinin ismi Hamdiye Soylu. İlk ve ortaöğrenimini İstanbul'da tamamladı. Plevne Lisesi mezunu olan S&uu

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